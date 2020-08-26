男遭盜刷百筆都是叫外送 警：對Uber Eats「沒皮條」

台南一件信用卡盜刷案，由於嫌犯盜刷信用卡叫Uber Eats外送，但該公司登記在境外，警方調不到電信相關資料。（資料照，記者王捷攝）

2020-08-26 23:07:16

［記者王捷／台南報導］雨季是外送的大日，不過一位鄭姓男子他的信用卡在3個月內被盜刷103筆，全都是用來叫外送，讓他損失了1萬多元，不過由於Uber Eats的公司登記在荷蘭，警方發文想調閱電信資料卻石沉大海，未來如果出現類似電信犯罪，讓警方直呼「沒皮條」，呼籲企業能善盡社會責任，也保障消費者權益。

鄭男這個月拿著信用卡帳單向警方報案，他供稱，在3月到6月間多出了103比小額刷卡紀錄，懷疑自己的信用卡遭盜刷，但嫌犯在刷卡時他沒有收到信用卡的簡訊通知，所以直到收到帳單時才得知，自己損失了1萬多元。

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對信用卡資訊為何會外洩，鄭男自稱完全沒有方向，他平常在餐飲公司上班，不常使用信用卡，親友也沒有使用過他的信用卡，不明白自己的信用卡為什麼會被盜刷，警方發現百筆盜刷的內容大多數都是用Uber Eats來叫外送，只有少部分用foodpanda。

警方指出，類似的電信犯罪，最困難的地方是找人，以該案來說，foodpanda的公司登記在國內，警方會發文給該公司，調閱電信紀錄找出嫌犯，並核對嫌犯使用的手機、網路IP與基地台位置，查看嫌犯是否也用同樣的手法盜刷鄭男的信用卡叫Uber Eats外送。

會這麼麻煩的原因，是因為Uber Eats的登記公司是在荷蘭，警方私下表示說「沒皮條」，因為發文給外國公司，通常都是石沉大海，未來如果有類似透過Uber Eats做電信犯罪的案例，要調閱電信資料恐怕有難度，呼籲企業應該發揮社會責任，也保障消費者的權益。

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