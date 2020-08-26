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    獨家》撿到6000萬支票、1.9億存摺 駐衛警完璧歸趙

    新竹縣政府駐衛警曾志明說，他從沒撿過錢，沒想到第1次就撿到夾有6000萬到期支票、存款高達1.9億的存摺，他開心有幸當過路財神物歸原主，不排除去買個樂透延續這個好手氣。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府駐衛警曾志明說，他從沒撿過錢，沒想到第1次就撿到夾有6000萬到期支票、存款高達1.9億的存摺，他開心有幸當過路財神物歸原主，不排除去買個樂透延續這個好手氣。（記者黃美珠攝）

    2020-08-27 00:00:00

    ［記者黃美珠／竹縣報導］拾金不昧不容易！面對6000萬現金支票和高達1.9億存款的存摺，新竹縣政府駐衛警曾志明、縣長楊文科公務車司機吳聲煌2人完璧歸趙！楊文科昨（26）日下午獲悉非常驚喜，直嚷「這一定要公開表揚」，至於失而復得鉅款的單位代表更是感恩，強調會親自登門致謝。

    曾志明笑說，他從小到大沒撿過錢，誰知第1次撿到竟是這麼大一筆，光是面額6000萬已到期可兌現的支票，足足是他月薪的1700多倍！

    他第一時間只擔心掉了錢的人可能「會瘋掉」，事後有人開他玩笑問會不會要求那法定10%的拾得物報酬？他說「沒想那麼多」，但有考慮去買樂透把這個好手氣延續下去。至於吳聲煌受訪時害羞直說「謝謝、謝謝，這沒什麼，不要寫我啦！很不好意思」。

    2人為善卻都不欲人知，整個過程連正式報警處理都沒有，只由曾志明透過104找到失主後，請來縣府行政處庶務科科長林曉含當見證人就由對方派人領回，前後不到半小時。曾志明再把過程翔實記載在工作記錄簿上就結案，完全當做是他身為駐衛警為民服務的本分。

    曾志明說，本週二早上9點25分，他站在縣府府前交管、引導洽公車流，吳聲煌剛好也在，2人同時瞥見在縣府大門右側階梯底處躺著1本存摺，研判可能是洽公民眾不慎遺落的，所以趨前準備拾起，以交服務台廣播尋找失主。

    沒想到存摺內卻夾張支票，取出發現面額多達6000萬元！2人當場楞住，以為眼花了，還輪流數看到底幾個0。確認真的是6000萬後，他們警覺存摺可能也不「輕」，立刻翻查存款竟有1.9億！再看戶名才知是新竹地區某農會在合庫所開帳號！難怪金額高得嚇人。

    該農會總幹事說，疏忽弄掉存摺的是他們1名年近退休的工友，每天一早負責遞送相關報表或公文給縣府、國稅局、健保局、各銀行等，跟該農會有往來的機關、單位。經了解，當事人事發時如常先去縣府送公文，再準備去銀行兌現支票。研判是要進入縣府前，從隨身包包抽取公文時不慎夾帶掉落卻沒發現所致。

    總幹事坦言，其實就算拿到這本存摺也需要4顆印鑑章才能取款，至於6000萬支票是禁止背書轉讓的，所以就算被人撿到也無法拿到現款，驚嚇成分會多過實質傷害，但無論如何這事仍很嚴重，嚴重的不是工友的大意，而是萬一支票上客戶的相關個資因此外流，他們難辭其咎，算是很嚴重的職務瑕疵，因此他會要求同仁再強化相關的教育訓練，絕對不能再發生。

    新竹縣政府駐衛警曾志明把通知失主領回鉅款的通聯記錄，翔實載明在工作簿上。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府駐衛警曾志明把通知失主領回鉅款的通聯記錄，翔實載明在工作簿上。（記者黃美珠攝）

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