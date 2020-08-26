「騙扁小子」黃琪今移審 法官裁定續羈押不禁見

本名黃照岡的黃琪（中，深色衣者）涉嫌假冒藝人張清芳等名人，安排友人至台大就醫，另詐財逾億元，26日步下囚車進入台北地檢署應訊。（記者羅沛德攝）

2020-08-26 19:15:18

首次上稿 19:02

更新時間 19:15

〔記者溫于德／台北報導〕騙「扁」黃琪（本名黃照岡）昨（25）日被依詐欺等罪嫌起訴，今移審。台北地院稍早開庭時，黃琪語氣和平地辯稱，他都以自有電子郵件對外聯絡，只是「內容均為化名，是否構成犯罪」，請北院審酌；但提到劉姓女富商部分，他顯然語帶激動表示否認犯罪，並提到劉婦歷來所為猶如在他「脖子上掛上黃金枷鎖」，他卻「連金子的邊緣都啃不到」，「我到底詐欺了什麼？」。法官晚間裁定黃琪繼續羈押，但已無禁見必要。

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黃移審反問：我到底詐欺了什麼？

黃琪被控涉嫌冒充藝人張清芳及助理、張的前夫宋學仁及其女秘書等人喬台大醫院病房，並假冒香港富商李嘉誠秘書等人騙口罩，還與男密友蘇立民成立紙上公司列支敦士登，騙劉姓女富商上億元存款，昨遭北檢依詐欺等罪起訴。

法官稍早開庭時就檢方起訴內容逐一訊問。就張清芳與其前夫宋學仁等部分，黃琪說，他都是自己的電子郵件對外聯絡，只是內容均為化名，是否涉及偽造文書罪，盼法官依法審酌，另他幫詹姓前男友的曾姓母親喬從台北榮總轉院至台大也是人之常情，替曾婦申請病理檢體則是希望不避再挨一次切片檢查的痛苦。

至於冒充香港富商李嘉誠劉姓女秘書名義騙口罩部分，黃琪解釋，從電子郵件往來紀錄可知，他向來是要求中衛公司在政府徵收後過後，再向中衛購買口罩，並且多次向中衛詢問付款方式，可見他沒有詐欺意圖。

黃琪繼續說，他會向中衛買口罩，是希望給台大有需要的人使用，同時出自於他有愧於台大；此外，他今年2月9日也從日本訂購每片台幣40元的口罩來台，並在他的社群發布動態，希望低收入戶或有需要的人來向他索取。

至於司列支敦士登公司驗資不實部分，黃琪解釋，去年7月23日的確有將資本額度存入公司帳戶，並於同年月26日存入一張美金面額30萬餘元的銀行本票，因此他確信可以兌現，才會將原本300萬元資本額領出，而支票後來也兌現成功，故否認驗資不實指控。

而原本答辯口氣緩和的黃琪，在法官問到劉姓女富商指控部分時，語帶激動表示，劉女指控全盤不實，劉女是為了規避日本、美國的稅務調查，才對他不實指摘；另劉女父親過世後，留下美國加州JCTLA公司，劉女原先想在台灣設立分公司，由於須經投審會審查，又擔心未經母公司董事及股東同意會有麻煩，恰逢他成立列支登公司，才同意劉女將錢放在他的列支登公司。

黃琪還說，劉女歷來對他所為，猶如掛一條黃金枷鎖在他脖子上，他卻連金子的邊緣都啃不到，故反問「我到底詐欺了什麼？」他最後說：「或許我活著對眾人來說就是一種罪過。」

全案經合議庭評議後，法官晚間裁定黃琪繼續羈押，但已無禁見必要。

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