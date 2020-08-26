新莊越堤道殺人案 傳2嫌犯將到警局投案

死者父親到板殯相驗。（記者吳仁捷攝）

2020-08-26 16:06:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊19號越堤道今天凌晨傳出1名張姓酒店經紀人遭人丟包後致死，專案小組經12小時的查緝，目前已策動2名嫌犯出面，即將到分局投案，全案仍待釐清殺人動機及凌虐過程。

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