為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    幫業者關切違建 新北市議員陳科名涉索賄50萬被起訴

    新北市議員陳科名。（資料照）

    新北市議員陳科名。（資料照）

    2020-08-26 15:38:56

    〔記者王定傳／新北報導〕民進黨新北市議員陳科名，涉嫌向廠房有違建情形的業者，索取50萬元賄款，再向新北市政府違章建築拆除大隊施壓關切，讓業者能延遲拆除違建，新北地檢署今日依違反貪污治罪條例中的「對於職務上行為收受賄賂罪」嫌將陳科名起訴。

    檢方調查，本案起因於紘祥鋼鋁有限公司（已更名為丞亨玻璃有限公司）坐落於新北市樹林區的廠房，被拆除大隊認定為「新建違章建築」，須在2017年5月9日前拆除；該公司許姓實際負責人為了避免整棟建物遭拆除及減少損失，因此找上陳科名向拆除大隊關切。

    檢方調查，陳科名涉嫌藉此機會向許某索取20萬元後，隨即向拆除大隊關切許某廠房違建是否為「全部拆除」或「拆新留舊」，最後達成「拆新留舊」共識後，再指示秘書協助許某，向拆除大隊承辦人員關切拆除時間、範圍與結案標準，讓許某遲至2017年8月才自行把違建拆除完畢。

    檢方還發現，由於許某之後又繼續施工違建，拆除大隊查報後通知他必須在2018年4月20日前拆除；許某因此又找上陳科名，希望他向拆除大隊協調以減少拆除範圍。

    檢方調查，陳科名涉嫌向許某索賄30萬元後，指示秘書代表他向拆除大隊承辦人請託延後拆除時間，及關切拆除範圍與結案標準，讓許某遲至2018年8月才自行拆除違建；陳科名否認犯行，檢方不採信，最後依違反貪污治罪條例中的「對於職務上行為收受賄賂罪」嫌將他起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    涉收賄替建商關說 新北議員陳科名判刑10年8月
    2020-04-01 16:08

    涉收賄替建商關說 新北議員陳科名判刑10年8月
    涉收賄替建商關說 新北議員陳科名300萬交保回家過年
    2020-01-17 15:00

    涉收賄替建商關說 新北議員陳科名300萬交保回家過年
    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    涉收賄替建商關說 新北議員陳科名300萬交保、限制出境出海
    2020-01-16 15:47

    涉收賄替建商關說 新北議員陳科名300萬交保、限制出境出海
    涉收賄替建商關說 陳科名繼續延押禁見
    2019-12-09 15:11

    涉收賄替建商關說 陳科名繼續延押禁見
    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園

    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園
    社會今日熱門
    2020-08-25 18:22

    上課大談AV女優、撿屍 高中教師被解聘興訟敗訴

    2020-08-25 17:49

    偷拍妻子Keanna經紀人個資挨告 謝和弦、莉婭都不起訴

    2020-08-25 17:52

    靈骨塔詐騙案 基警再查扣奧迪R8跑車

    2020-08-25 18:47

    賄款藏冰箱！ 那瑪夏區長白樣2任索賄2000萬被起訴

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播