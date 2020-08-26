幫業者關切違建 新北市議員陳科名涉索賄50萬被起訴

新北市議員陳科名。（資料照）

2020-08-26 15:38:56

〔記者王定傳／新北報導〕民進黨新北市議員陳科名，涉嫌向廠房有違建情形的業者，索取50萬元賄款，再向新北市政府違章建築拆除大隊施壓關切，讓業者能延遲拆除違建，新北地檢署今日依違反貪污治罪條例中的「對於職務上行為收受賄賂罪」嫌將陳科名起訴。

檢方調查，本案起因於紘祥鋼鋁有限公司（已更名為丞亨玻璃有限公司）坐落於新北市樹林區的廠房，被拆除大隊認定為「新建違章建築」，須在2017年5月9日前拆除；該公司許姓實際負責人為了避免整棟建物遭拆除及減少損失，因此找上陳科名向拆除大隊關切。

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檢方調查，陳科名涉嫌藉此機會向許某索取20萬元後，隨即向拆除大隊關切許某廠房違建是否為「全部拆除」或「拆新留舊」，最後達成「拆新留舊」共識後，再指示秘書協助許某，向拆除大隊承辦人員關切拆除時間、範圍與結案標準，讓許某遲至2017年8月才自行把違建拆除完畢。

檢方還發現，由於許某之後又繼續施工違建，拆除大隊查報後通知他必須在2018年4月20日前拆除；許某因此又找上陳科名，希望他向拆除大隊協調以減少拆除範圍。

檢方調查，陳科名涉嫌向許某索賄30萬元後，指示秘書代表他向拆除大隊承辦人請託延後拆除時間，及關切拆除範圍與結案標準，讓許某遲至2018年8月才自行拆除違建；陳科名否認犯行，檢方不採信，最後依違反貪污治罪條例中的「對於職務上行為收受賄賂罪」嫌將他起訴。

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