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    國5側車道淪交貨平台？兩車路中央「交貨」後車駕駛看傻眼

    兩部黑色轎車直接臨停在馬路中央，誇張行徑被後方來車拍下。（記者張議晨翻攝）

    兩部黑色轎車直接臨停在馬路中央，誇張行徑被後方來車拍下。（記者張議晨翻攝）

    2020-08-26 14:08:46

    〔記者張議晨／宜蘭報導〕馬路中央交貨？宜蘭縣有兩輛黑色轎車，行駛到國道5號側車道時，直接將車輛停靠在路中央「交貨」，後方車輛全被擋住去路，但交貨駕駛僅揮手示意要後車「左轉」，兩車誇張行徑被後方楊姓駕駛，氣得向交通單位檢舉；警方指出，兩車違規事實明確，已依照違規車牌開單告發。

    楊女從外縣市到宜蘭遊玩，晚間準備返回民宿，駕車行經國道5號側車道191甲線8公里處，被前方兩輛轎車擋住去路；兩車後車廂打開，路面則放著一袋袋物品疑似在「交貨」。

    直到將後車廂塞滿後，兩車才揚長而去，左側轎車離開時，甚至跨越槽化線開上側車道陸橋。

    兩車誇張行徑全被楊女目擊，好心按喇叭提醒，兩車卻不太理會，僅揮手示意要楊女一家向左繞道，對於違規行為完全不在乎，另楊女直呼「太誇張」。

    事後楊女將行車紀錄器畫面擷取後，向警方檢舉；警方根據行車紀錄器畫面，確認兩輛黑色轎車違規行為成立，依照車牌製單告發。

    警方指出，右側車違反不緊靠右側臨時停車，左側車則是併排臨停、跨越槽化線行駛；臨停可依違反「道路交通管理處罰條例」，開罰300至600元，行駛槽化線則處900至1800罰鍰。

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