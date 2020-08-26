又有敘利亞戰地醫師？七夕還要來台？ 警道破「像極了愛情」盲點

警員苦勸受騙女子，還好最後成功阻詐。（記者陳彥廷翻攝）

2020-08-26 14:12:51

［記者陳彥廷／屏東報導］枋寮分局楓港派出所警員陳柏弦日前執行勤務時接獲枋山郵局來電，表示有1名女子疑似遭到詐騙，請警方前往協助。

警員抵達時只見1名女子在櫃檯前欲匯款12萬元，郵局員工雖不斷勸阻，但該名女子仍執意要匯款，警方先表明身分，也仔細詢問該名女子事發的來龍去脈。

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該名女子指稱，在網路上認識1名外國男性友人，透過臉書互加好友聊天，得知該外國男友人正在敘利亞擔任戰地醫生，和女子在網路相談甚歡萌生愛意，希望能來台與其長相廝守共同生活，還要求該名女子幫忙寫信到聯合國，讓他可以離開敘利亞而來到台灣。

由於時近七夕情人節，加上偽敘利亞戰地醫生竟還提供1個名稱為「聯合國」的LINE帳號，要透過該帳號為醫生購買保險才能來台灣，警方研判名女子已被詐騙集團常用的網路愛情騙子的甜言蜜語衝昏了頭，該女不疑有他，正要透過該帳號轉帳盼幫助外國男性友人來台。

陳柏弦認為整起事件不符常理，加上該名外籍男子所提供帳號竟是郵局帳號，他立刻舉出新聞相關案例，並特別針對如聯合國怎麼會用LINE來回復訊息、聯合國匯款怎麼會有本國郵局的帳戶異常點一一戳破這場「像極了愛情」的詐騙，女子這才恍然大悟，事後連忙感謝警方及郵局的積極勸阻，避免遭受損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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