一、二審院長交接 創下女院長超過1/3紀錄

法務部政次蔡碧仲致詞表示國民法官制是好不容爭取到，期許審檢辯共同努力。（記者楊國文攝）

2020-08-26 14:16:41

〔記者楊國文／台北報導〕司法院、高等法院今舉行金門、花蓮兩個高分院、智慧財產法院及花蓮等6個地院院長的聯合交接典體，司法院秘書長林輝煌致詞指出司法工作相當繁重，期許各新任院長用力和耐心處理，並爆料新任花蓮地院院長許仕楓經他拜託許久才同意出任，高等法院李彥文也祝賀許為「回娘家」，曾任法官協會理事長的許仕楓一番感人致詞成為典禮亮點，她稱初任法官就在花蓮服務，「我很喜歡花蓮」、「花蓮是我第二故鄉」，將以「初心」回花蓮服務。

特別的是，在全國目前一、二審共33個法院院長中，女姓院長已多達12人，首度超過3分之1強，創下我國司法紀錄。

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今日這場聯合交接典禮，雖然只是九個一、二審法院交接典禮，但到場的司法首長眾多，幾乎等於是法界大會師，不僅副秘書長葉麗霞等司法院轄屬機關首長，懲戒法院院長姜仁脩、最高行政法院院長藍獻林、台北高等行政法院院長劉鑫楨、台北、士林、桃園等地院院長都出席，「友軍」陣容也相當壯觀，法務部政務次長蔡碧仲、檢察總長江惠民、台北地檢署檢察長周章欽等檢察首長也都到場觀禮，呈現」院檢一家親」氣氛。

司法院秘書長林輝煌致詞時，除祝賀外，更是抓住機會期勉各新任法院院長把握國民法官2023年元旦將上路前的寶貴時間，多費心演練模擬法庭，讓國民法官合審、合判的制度能順利上路。

最高行政法院院長藍獻林主持完新任智慧財產法院院長陳駿璧宣誓典禮後，稱讚陳駿璧曾任司法院民事廳廳長5年多時間，表現良好，相信由她帶領智財法院能展現出嶄新風貎。

高等法院院長李彥文細數多位卸任院長政績，如卸任的新竹地院院長周煙平親自參與刑事分案及值班、推動認罪協商制度等，都受到肯定，另外，彰化地院卸任院長蔡名曜除了舉辦「逗陣繞法院」廉政宣導，還舉辦「小小法官體驗營」等活動及介紹國民參審制，展現司法親民作風，一路介紹下來，如數家珍，並期盼新任院長多多努力。

李彥文致詞尾聲，還特別點名花蓮新任院長許仕楓對花蓮有「特殊感情」，如同「回娘家」，對她期許甚高。

許仕楓代表新院院長致詞表示，對花蓮有很深厚情感，上任後，將本著初任司法官的「初心」，與法院同仁一起努力，投入提升品質、提升司法形象、法官自律等工作。

法務部政次蔡碧仲致詞以妙語如珠，曾臨危受命代理花蓮縣長的他表示，對花蓮的感想是「好山、好水、好複雜」，司法工作非常艱辛，只有負擔、義務，肯定卸任花蓮地院院長劉嶽承4年多施政表現，並看好新任院長許仕楓的能力，國民法官制的施行是好不容易爭取到，期許審檢辯共同努力。

今日新上任法院院長有：金門高分院陳真真、連江地院王邁揚、智財法院陳駿璧、花蓮高分院洪曉能、彰化地院邱志平、花蓮地院許仕楓、新竹地院劉劉嶽承、苗栗地院陳雅玲、喜義地院胡文傑。

花蓮地院新任院長許仕楓對花蓮示愛，表示初任法官即是到花蓮服務，並稱「我愛花蓮」、「花蓮是我第二個故鄉」。（記者楊國文攝）

司法院、高等法院今舉行一、二審院長交接典禮，「友軍」貴賓包括法務部政次蔡碧仲、檢察總長江惠民、台北地檢署檢察長周章欽均到場觀禮（由左至右）。（記者楊國文攝）

司法院長林輝煌致詞爆料，花蓮法院新任院長許仕楓是他拜託很久來的。（記者楊國文攝）

高等法院院長李彥文（左）今主持六個地院院長監交典禮。（記者楊國文攝）

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