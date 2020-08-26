為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    12歲童闖馬路被開單引父抱怨 警：300元換機會教育

    監視器拍下李童未依規定闖越車道，險被車輛撞擊。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下李童未依規定闖越車道，險被車輛撞擊。（記者徐聖倫翻攝）

    2020-08-26 13:37:51

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市李姓男子在臉書抱怨，自己12歲的兒子日前在土城遭警方開紅單，違規原因為未依規定擅自穿越車道，罰鍰300元，李男表示並非兒子闖馬路行為正確，只是兒子才12歲「有必要這樣嗎？」希望能以勸導代替懲罰。

    網友則為警方讚聲，直呼這是很好的一次機會教育，別發生意外再來後悔。另有基層警員也表示，300塊的罰單確實是很好的機會教育，將來遇到也可能會開下去。

    據了解，李男昨返家發現兒子臉色沉重不發一語，李男關心之下，兒子才小聲回他，說自己被警察開了紅單，並將紅單交給李男，李男因此上了臉書發文抱怨，他說「才12歲未成年有必要這樣嗎？」也表示並非年紀小就能無視交通規則，只是希望警方能以勸導代替處罰，事後李男也將罰單繳清。

    PO文一出引網友熱議，有網友打趣稱警方「缺業績」，但更為多數的網友則表示這對孩子是最好的機會教育，並說這是幫助家長教導孩子交通規則的重要性，300元罰單非常值得，他往後都會依照號誌、標示過馬路，避掉了很多意外發生的機會。

    土城警分局也解釋，員警24日騎機車巡邏經過廣福路、廣興街口時，見到李童違規穿越車道，差點就要被綠燈行駛的汽車撞上，所以將他攔下，依《道路交通管理處罰條例》第78條1項3款「未依規定擅自穿越車道」開罰300元。警方呼籲，馬路如虎口，行人、駕駛都須遵守規定，以免意外發生。

    李姓男子在臉書抱怨自己兒子違規闖馬路遭開單。（記者徐聖倫翻攝）

    李姓男子在臉書抱怨自己兒子違規闖馬路遭開單。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    12歲兒違規過馬路被開單 家長上網抱怨引發論戰
    2020-08-25 16:47

    12歲兒違規過馬路被開單 家長上網抱怨引發論戰
    違規駕駛不是賓士女 愛車被警開槍 還吞9張罰單
    2020-08-15 05:30

    違規駕駛不是賓士女 愛車被警開槍 還吞9張罰單
    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    騎車等紅燈「躲太陽」被開罰 金額曝光 引發網友論戰
    2020-08-13 20:48

    騎車等紅燈「躲太陽」被開罰 金額曝光 引發網友論戰
    黃線「落漆」吃上紅單 「未達無法辨識」法官照罰
    2020-08-11 17:08

    黃線「落漆」吃上紅單 「未達無法辨識」法官照罰

    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園

    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園
    熱血民眾檢舉6車未禮讓行人 警原不罰轉彎改開3單
    2020-08-03 22:14

    熱血民眾檢舉6車未禮讓行人 警原不罰轉彎改開3單
    未履行緩刑條件遭檢提撤緩 法官以「疫情所迫」法內開恩
    2020-07-24 11:25

    未履行緩刑條件遭檢提撤緩 法官以「疫情所迫」法內開恩
    社會今日熱門
    2020-08-25 14:17

    搶拍檢舉丟菸蒂引糾紛 男不滿「被搶生意」嗆聲要扁人

    2020-08-25 14:21

    醉女路倒街頭 肌肉男帥警護送返家

    2020-08-25 14:44

    閨蜜帳號遭盜賣便宜iPhone 羽球女教練被詐3萬6

    2020-08-25 15:04

    姊姊新手上路車況不熟 載弟、友人出遊擦撞車輛翻覆

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播