12歲童闖馬路被開單引父抱怨 警：300元換機會教育

監視器拍下李童未依規定闖越車道，險被車輛撞擊。（記者徐聖倫翻攝）

2020-08-26 13:37:51

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市李姓男子在臉書抱怨，自己12歲的兒子日前在土城遭警方開紅單，違規原因為未依規定擅自穿越車道，罰鍰300元，李男表示並非兒子闖馬路行為正確，只是兒子才12歲「有必要這樣嗎？」希望能以勸導代替懲罰。

網友則為警方讚聲，直呼這是很好的一次機會教育，別發生意外再來後悔。另有基層警員也表示，300塊的罰單確實是很好的機會教育，將來遇到也可能會開下去。

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據了解，李男昨返家發現兒子臉色沉重不發一語，李男關心之下，兒子才小聲回他，說自己被警察開了紅單，並將紅單交給李男，李男因此上了臉書發文抱怨，他說「才12歲未成年有必要這樣嗎？」也表示並非年紀小就能無視交通規則，只是希望警方能以勸導代替處罰，事後李男也將罰單繳清。

PO文一出引網友熱議，有網友打趣稱警方「缺業績」，但更為多數的網友則表示這對孩子是最好的機會教育，並說這是幫助家長教導孩子交通規則的重要性，300元罰單非常值得，他往後都會依照號誌、標示過馬路，避掉了很多意外發生的機會。

土城警分局也解釋，員警24日騎機車巡邏經過廣福路、廣興街口時，見到李童違規穿越車道，差點就要被綠燈行駛的汽車撞上，所以將他攔下，依《道路交通管理處罰條例》第78條1項3款「未依規定擅自穿越車道」開罰300元。警方呼籲，馬路如虎口，行人、駕駛都須遵守規定，以免意外發生。

李姓男子在臉書抱怨自己兒子違規闖馬路遭開單。（記者徐聖倫翻攝）

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