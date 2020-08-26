出獄兩個月再率眾砸店 台南麻豆「陸橋幫」再被掃蕩8人落網

陸橋幫等8人被逮。（記者楊金城翻攝）

2020-08-26 11:03:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆警分局去年掃蕩當地「陸橋幫」，主嫌羅姓男子今年2月羈押期滿釋放後，今年4月起，又率眾在官田、下營、柳營及北區等地涉嫌犯下多起聚眾鬥毆、傷害、恐嚇、毀損及公共危險等犯行，昨天（25日）警方再大舉出動，逮捕羅嫌和黨羽共8人到案。

警方在南市官田、將軍及新化等地逮捕「陸橋幫」主嫌26歲羅姓男子等8人，查扣空氣手槍2支、球棒2支、鐵棒1支、藍波刀2支、短刀1支等證物，依違反組織犯罪條例、殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆、毀損、強制、恐嚇及公共危險等罪嫌偵辦中。

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警方指出，去年警方10月才依涉犯多起傷害、恐嚇、妨害自由、聚眾滋事等罪行，將陸橋幫移送地檢署偵辦，羅嫌並羈押至今年2月，沒想到羈押期滿釋放後，羅嫌等人又再為惡地方。

今年6月，因其黨羽與某花店老闆有金錢借貸糾紛，一言不合下，羅嫌竟率眾至店內砸毀門窗、監視器，隔日又再次前往花店砸毀鐵門、電錶，數日後又將花店員工毆打成傷，復於數週後前往花店老闆住家砸毀大門、玻璃，行徑十分猖狂，嚴重影響地區治安。

麻豆警方組成專案小組，25日配合掃黑專案行動，會同新營分局、第五分局及刑大偵一隊逮捕羅男及幫眾共8人到案。

警方勘查被害人被砸處所。（記者楊金城翻攝）

台南陸橋幫聚眾滋事。（記者楊金城翻攝）

警方查扣刀械、球棒、鐵棒等證物。（記者楊金城翻攝）

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