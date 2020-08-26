騙「扁」黃琪假冒名人詐騙遭移審 同車還有廖國棟、李恆隆

本名黃照岡的黃琪（中，深色衣者）涉嫌假冒藝人張清芳等名人，安排友人至台大就醫，另詐財逾億元。台北地檢署昨依詐欺等罪起訴，求處重刑，黃琪步下囚車進入北檢應訊。（記者羅沛德攝）

2020-08-26 09:57:56

〔記者溫于德／台北報導〕騙「扁」黃琪涉嫌冒充藝人張清芳及助理、張的前夫宋學仁及其女秘書等人喬台大病房，並假冒香港富商李嘉誠秘書等人騙口罩，昨遭台北地檢署依詐欺等罪起訴，預計今天移審台北地院。黃琪稍早搭北檢囚車抵達，面對記者大喊詢問是否有冒他人之名詐騙，他快步進入候審室並未回應。另同車還有國民黨立委廖國棟與太流公司前董事長李恆隆，準備就立委收賄案接受北檢偵訊。

北檢昨起訴指出，黃琪（本名：黃照岡）利用虛擬特權身分，冒名犯下多件詐欺案件，不法所得包括台幣4981萬5374元、日幣2億2800萬元（約台幣6319萬餘元）、美金40萬1908元（約台幣1182萬元）、歐元1萬358元（約台幣36萬元），合計約1億2518萬多元。

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檢方表示，黃琪於2017年9月至2020年4月間，先假冒張清芳及其前夫宋學仁，以及2人助理等身分，致電或寄發電子郵件，請託曾任台大校長的台大醫院醫師楊泮池及其助理，安排他在交友網站結識的詹姓友人的母親，轉院至台大醫院及提供醫療協助，後再安排他住院，躲避其目前於高等法院審理中的詐欺相關案件的庭訊。

另黃琪還冒用楊泮池助理的名義，向台北榮總病理檢驗部蒐集並詐取詹姓友人母親的個資及病理檢體，替詹姓友人省下病理資料申請費用1500元，涉犯詐欺、偽造準私文書及個人資料保護法非法蒐集高敏感個資等多罪。

且黃琪也冒用楊泮池妻子的名義，申請台大校內網路電話分機，以該冒充香港富商李嘉誠劉姓女秘書及楊泮池等人，致電專門製造口罩的中衛公司，佯稱李嘉誠有意捐贈口罩，需訂購成人及兒童口罩各5千片、酒精棉100盒，所幸中衛公司出貨前向李嘉誠的秘書查證，驚件是騙局才未受騙。

黃琪最後冒充國泰集團千金結識一名訟累纏身的劉姓女商人，為了吸引劉女上鉤，他還與擔任保險業務員的男密友蘇立民成立列支敦士登公司，並瞎掰自己當過檢察官及具有律師資格，可提供劉女法律協助，誆稱可讓劉女取得國泰存戶的VVIP資格，擁有更高的存款利率，詐騙劉女上億元資金。

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，26日提訊在押的國民黨立委廖國棟。（記者羅沛德攝）

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，26日提訊在押的前太流董事長李恆隆。（記者羅沛德攝）

騙「扁」黃琪（左2）假冒名人詐騙今遭移審。（記者溫于德攝）

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