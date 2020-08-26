北市民生東路公寓上午火警 20分鐘內滅火

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台北市民生東路四段80巷3弄一處公寓，今日早上9點20分發生火警。（記者鄭景議翻攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕台北市民生東路四段80巷3弄一處公寓，今日早上9點20分發生火警，一時間白煙密布，火勢猛烈，所幸屋內民眾都已經疏散，消防局也在20分鐘內將火勢撲滅，詳細起火原因還有待調查。
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