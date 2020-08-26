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    情人節離婚男買春34D女 警追隨、埋伏飯店外、等完事才逮捕

    離婚男情人節寂寞難耐找34D應召女，射後被逮、隱身大樓應召站瓦解。（記者黃良傑翻攝）

    離婚男情人節寂寞難耐找34D應召女，射後被逮、隱身大樓應召站瓦解。（記者黃良傑翻攝）

    2020-08-26 09:44:29

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市離婚的許姓男子難耐寂寞，情人節找來應召女郎紓壓，找上掛羊頭賣靈肉的美容諮詢店，進入新興區一棟大樓性交易挑選，警方執行埋伏勤務，並透過第三方警政策略，尾隨2人進飯店，待2人完事後，逮獲賣淫的黃女、方姓負責人和男客，查扣手機、保險套和現金3500元。

    據了解，黃姓應召女（43歲）是中國籍福建人，具有34D的好身材，是該應召站的紅牌，埋伏大樓的員警見許男進入尋春，轉守為攻，尾隨許男進入附近飯店，隨後黃姓應召女也進入該飯店，員警現場守候待時機成熟，進入飯店於506室，當場查獲許姓男客與黃女性交易，男客坦承以3500元從事全套性交易。

    警方現場扣得保險套4個、現金3500元，手機內留有疑似「性交易」對話，許男坦承已離婚，情人節裡沒有女人抱，才會找應召女紓壓，對於黃女的身才表示滿意，不料，還是栽在警方手裡。

    警方回馬槍帶2人返回大樓搜查，逮捕坐在櫃檯的張姓男子，傳喚方姓負責人（51歲）到案，方、張否認媒介色情，警方查扣當天營業所得1800元、監視器主機及鏡頭等相關證物，警方今依妨害風化罪將方男移送偵辦，黃女及男客依違反社會秩序維護法裁處。

    新興警方更向色情宣戰，強調對於轄內妨害風化場所絕不縱容，一貫的態度及立場就是「只要業者有營業、有不法情事，就絕對抓到底」，持續運用第三方警政策略，函請市府相關主管局處進行裁罰，以擴大執行成效，呼籲不法業者不要心存僥倖，挑戰公權力，新興分局絕對有信心、有能力、並且持續性的掃蕩不法。

    離婚男情人節寂寞難耐找34D應召女，射後被逮、隱身大樓應召站瓦解。（記者黃良傑翻攝）

    離婚男情人節寂寞難耐找34D應召女，射後被逮、隱身大樓應召站瓦解。（記者黃良傑翻攝）

    離婚男情人節寂寞難耐找34D應召女，射後被逮、隱身大樓應召站瓦解。（記者黃良傑翻攝）

    離婚男情人節寂寞難耐找34D應召女，射後被逮、隱身大樓應召站瓦解。（記者黃良傑翻攝）

    警方查扣保險套、手機等證物，並拆下應召站的監視器、鏡頭。（記者黃良傑翻攝）

    警方查扣保險套、手機等證物，並拆下應召站的監視器、鏡頭。（記者黃良傑翻攝）

    警方查扣保險套、手機等證物，並拆下應召站的監視器、鏡頭。（記者黃良傑翻攝）

    警方查扣保險套、手機等證物，並拆下應召站的監視器、鏡頭。（記者黃良傑翻攝）

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