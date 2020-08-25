5直轄市地檢署襄閱換人 雄檢徐弘儒年輕化指標

新任高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒。（資料照）

2020-08-26 00:10:21

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部將於27日進行檢察官人事年度異動，本次共有16個新任一審主任，另有5個直轄市地檢署襄閱主任換人，其中預訂接任高雄地檢署襄閱的徐弘儒為司法官學院43期結業，不只是同期首派，也是5人之中最資淺者，被視為年輕化指標。

徐弘儒為政大法律系畢業，擔任台東地檢署主任時，曾處理過台東大學3名學生遭挾持案，與警方合作良好，成功解救人質，獲得重視。後調橋頭地檢署，甫接任發言人一職一星期，就遇到阿囉哈客運重大傷亡車禍案，臨危受命，負起與外界溝通的重責大任，表現沉穩，展現大將之風，也讓同事對他印象深刻。

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徐弘儒屢辦重大治安與社會矚目案件，亦負責國土環保業務，查獲轄區特性所發生的廢棄物棄置、森林盜伐、水土保育等重大破壞環境保育案件，績效卓著，獲得高層賞識，才擔任主任檢察官第5年，就被雄檢檢察長莊榮松延攬為襄閱接班人選，由於他是43期結業檢察官中首位接任襄閱者，也是本次5名新任襄閱中期別最資淺者，具有年輕化的重要指標性。

而雄檢原襄閱曾靖雅職期滿8年，調派高雄高分檢辦事2年；新北地檢署襄閱林宏松輪調台高檢3年，遺缺由主任年資7年的張瑞娟（40期）接任；士林地檢署襄閱邱智宏輪調台高檢3年，由主任年資6年的張紜瑋（38期）接任；桃園地檢署襄閱林秀敏輪調台高檢3年，由主任年資6年的趙燕利（39期）接任；台中地檢署襄閱林建良輪調台高檢3年，由主任年資6年的卓俊忠（42期）接任。

法務部今年年度通盤調動升調部分，輪調升二審檢察官（俗稱三專生）共12名；調任二審檢察官辦事（俗稱二專生）共8名；調升一審主任共16名。調動部分，二審檢察官調動19人，一審主任調動39人，一審檢察官調動47人。今年度新分發（59期）的檢察官則有59名新血注入，律師轉任檢察官為9名。以上人員派令均於27日生效就任。

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