為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    5直轄市地檢署襄閱換人 雄檢徐弘儒年輕化指標

    新任高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒。（資料照）

    新任高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒。（資料照）

    2020-08-26 00:10:21

    〔記者吳政峰／台北報導〕法務部將於27日進行檢察官人事年度異動，本次共有16個新任一審主任，另有5個直轄市地檢署襄閱主任換人，其中預訂接任高雄地檢署襄閱的徐弘儒為司法官學院43期結業，不只是同期首派，也是5人之中最資淺者，被視為年輕化指標。

    徐弘儒為政大法律系畢業，擔任台東地檢署主任時，曾處理過台東大學3名學生遭挾持案，與警方合作良好，成功解救人質，獲得重視。後調橋頭地檢署，甫接任發言人一職一星期，就遇到阿囉哈客運重大傷亡車禍案，臨危受命，負起與外界溝通的重責大任，表現沉穩，展現大將之風，也讓同事對他印象深刻。

    徐弘儒屢辦重大治安與社會矚目案件，亦負責國土環保業務，查獲轄區特性所發生的廢棄物棄置、森林盜伐、水土保育等重大破壞環境保育案件，績效卓著，獲得高層賞識，才擔任主任檢察官第5年，就被雄檢檢察長莊榮松延攬為襄閱接班人選，由於他是43期結業檢察官中首位接任襄閱者，也是本次5名新任襄閱中期別最資淺者，具有年輕化的重要指標性。

    而雄檢原襄閱曾靖雅職期滿8年，調派高雄高分檢辦事2年；新北地檢署襄閱林宏松輪調台高檢3年，遺缺由主任年資7年的張瑞娟（40期）接任；士林地檢署襄閱邱智宏輪調台高檢3年，由主任年資6年的張紜瑋（38期）接任；桃園地檢署襄閱林秀敏輪調台高檢3年，由主任年資6年的趙燕利（39期）接任；台中地檢署襄閱林建良輪調台高檢3年，由主任年資6年的卓俊忠（42期）接任。

    法務部今年年度通盤調動升調部分，輪調升二審檢察官（俗稱三專生）共12名；調任二審檢察官辦事（俗稱二專生）共8名；調升一審主任共16名。調動部分，二審檢察官調動19人，一審主任調動39人，一審檢察官調動47人。今年度新分發（59期）的檢察官則有59名新血注入，律師轉任檢察官為9名。以上人員派令均於27日生效就任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    什麼是法律處罰的假訊息？ 檢察官指出3大要件
    2019-12-06 23:28

    什麼是法律處罰的假訊息？ 檢察官指出3大要件
    院檢不分結束 屏東地檢署更名去「法院」
    2018-05-25 11:53

    院檢不分結束 屏東地檢署更名去「法院」
    新壽提倡「投保三備原則」

    新壽提倡「投保三備原則」
    檢察署「去法院化」 今日全數更名完畢
    2018-05-25 10:49

    檢察署「去法院化」 今日全數更名完畢
    醫療暴力頻傳 檢：已修法擴大保護範圍
    2018-04-19 12:02

    醫療暴力頻傳 檢：已修法擴大保護範圍
    買氣強強滾 海歸派靠攏林口

    買氣強強滾 海歸派靠攏林口
    檢署更名去法院化 邱太三：彰顯檢察中立
    2018-02-09 06:00

    檢署更名去法院化 邱太三：彰顯檢察中立
    北檢「去法院化」 劉承武之女、超偶歌手獻唱
    2018-02-08 13:41

    北檢「去法院化」 劉承武之女、超偶歌手獻唱
    社會今日熱門
    2020-08-25 05:30

    建商助行賄 6千萬天價換緩起訴

    2020-08-25 05:30

    色淫師掰女警拍淫照 其實是男警玩雜交趴

    2020-08-25 05:30

    蔡哲凱辦群交趴爆紅 假拍藝術照7度媒介性交

    2020-08-25 05:30

    涉在美製槍未遂 士檢起訴／孫安佐稱無法組槍

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播