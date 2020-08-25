黃琪輪椅背後的推手 律師郭上維：已與黃琪解除全部委任

詐欺慣犯黃琪近2年期間開庭，都是由律師郭上維（右）推著輪椅跑法院；郭上維晚間回應，他今年5月已與黃琪解除所有案件的委任關係。

2020-08-25 20:32:11

〔記者張文川／台北報導〕27歲詐欺慣犯黃琪（本名黃照岡，在押）今天再次被檢方依多件詐欺罪嫌提起公訴，預定明天移審台北地院，他近2年期間開庭時都一副病懨懨的模樣，由律師郭上維推著輪椅跑法院，郭上維此波也被檢調列為調查對象；郭上維晚間回應，證實他確實被檢調約詢過，也盡力配合調查，他今年5月已與黃琪解除所有案件的委任關係，「我的部分應由檢方調查後進行後續處理並對外說明，解除與黃琪的全部委任，是我目前最好的說明」。

今年4月28日黃琪依往例至台北地院開庭，訊畢後由郭上維推著輪椅上的黃琪一路走至228公園附近，調查局人員現身表明身分將2人帶回訊問，並同步約談共犯蘇立民，檢方複訊後，諭令蘇立民60萬元交保，聲押禁見黃琪獲准。

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郭上維今天說，他只有當天陪同黃琪第一次偵訊，此後並未受黃琪委任處理偵查階段的辯護；事後檢調也有訊問他，但內容不便透露。郭說，他不知黃琪還有假冒律師對外詐欺，郭上維表示，4月底陪偵黃琪之後，他想了想，決定解除與黃琪所有案件的委任關係，「不想再繼續這樣下去了」。

此案4月爆發之前，黃琪開庭都是一副病懨懨的模樣，經常由黃琪母親推到郭的事務所外會合，或是由郭去黃家接人，出入法庭都由郭推輪椅護駕，將黃琪以被單、床單蓋住全身，黃琪每次多付郭6000元，訴訟費用另計。

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐在美國涉槍炮案，返台後也被北檢調查，郭上維也是此案偵查階段的辯護律師；北檢昨依製槍罪嫌起訴孫安佐。

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