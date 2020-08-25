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    首頁　>　社會

    民事訴訟法重大修法 二審採嚴格續審制、引進專家參與

    司法院今通過民事訴訟法等修正案，引進專家參與強化事實審功能，民事廳廳長李國增（左）、司法院發言人（右）張永宏今召開記者會。（記者楊國文攝）

    司法院今通過民事訴訟法等修正案，引進專家參與強化事實審功能，民事廳廳長李國增（左）、司法院發言人（右）張永宏今召開記者會。（記者楊國文攝）

    2020-08-25 19:25:42

    〔記者楊國文／台北報導〕司法院今通過民事訴訟法、民事訴訟法施行法和公證法條文的重大修法草案，明訂第二審採嚴格續審制，並引進專家參與制度，此修法將加速民事案件定讞時間及審案效率，特別是對重大公共安全意外事件如林肯大郡等冗長訴訟案頗有助益，將送請立法院審議。

    司法院指出，重大工安、複雜金融案件求償，往往審理曠日廢時，這次修法重點，是聚焦在強化事實審（一、二審）的功能，使第一審成為事實審審判中心，第二審採事嚴格續審制，規定上訴應表明上訴理由，否則，合議庭審判長應定相當期間要求上訴人提起上里由，逾期未提出者，應以裁定駁回。

    此外，合議庭得要求上訴人在規定時間提出答辯狀及書面意見、攻擊或防禦方法，若可歸責於上訴人者，合議庭可駁回其攻擊或防禦方法。

    這次修法參考美、日等國經驗，特別引進專家參與程序，若有必要，不僅得選任法律專家，亦可以就特別有學識、經驗者擔任專業委員，協助法院釐清爭點、調查證據等。民事廳廳長李國增表示，採行第二審採嚴格續審制，將加速案件定讞時間及審案效率，落實改革為金字塔訴訟。

    李國增指出，引進專家參與程序，好像胃癌病患控告醫師誤診求償，法官找來醫事專業委員說明，胃部潰瘍，須做切片，若為胃裡面長腫瘤往外長的潰瘍，即是胃癌病徵，若為胃外部往內潰瘍，則是吃壞東西，協助法官更容易發現事實，但李說明，專家陳述不能當證據，現行法專家證人及鑑定人的陳述才能當證據。

    另外，司法院也修法將公證人懲戒制度透明化，民間公證人復職制度法制化，認證遺囑查詢制度完備化，例如被繼承人死亡有無向公證人公證遺囑，可以有一套完善的制度可以繼承人查詢。

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