情蒐？ 澎湖海巡查獲2無船名中國漁船越界 幕後動機可疑

澎湖連續查扣2艘無船名中國漁船，幕後動機有待進一步釐清。（澎湖海巡隊提供）

2020-08-25 18:23:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海巡隊一連2天查獲兩艘無船名的中國漁船越界，一艘是中國油料補給船，另一艘則是昨日深夜帶案扣回的中國越界漁船，無船名的原因除了是掩人耳目外，相關單位也擔心肩負情蒐任務，由於疫情需要須先隔離船員14天後再進行偵訊釐清。

澎湖海巡隊調查指出，24日晚間7時30分接獲漁業電台轉澎籍漁船通報，在西嶼西20浬海域，發現有中國漁船越界作業，該隊立即派遣線上3583巡防艇前往查察，8時53分於花嶼西北17.2浬查扣無船名中國漁船，依違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」押返馬公偵辦。

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3539巡防艇鎖定中國漁船越界進入我國限制水域作業，經廣播多次命其停船受檢遭拒，遂採取緊追及強靠登檢中國漁船，執勤全程均落實各項防疫措施，查獲林姓船長等7人，經查船艙及個人行李無發現牛、豬肉相關製品，人員均無發燒情形。

海巡人員蒐證顯示中國漁船越界明確，依法押返馬公查處，捕撈之魚貨進行海拋，扣留人員原船留置隔離，並配合衛生局、防疫檢疫局人員進行消毒作業及船員相關檢疫措施。

由於中國漁船一連被查獲2起無船名案件，在中國軍機頻頻越界海峽中線和澎湖上空之餘，也有民眾擔心中國漁船趁機進入我方海域進行水文情蒐，採取海空雙擊策略，再由無船名漁船擔任掩護，但因現行防疫需求，須待中國船員在烏崁收容所隔離14天期滿後再行製作筆錄。

澎湖海巡隊追查越界中國漁船，依法扣回。（澎湖海巡隊提供）

無船名中國漁船越界，是有意掩人耳目還是另有任務，仍待釐清。（澎湖海巡隊提供）

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