為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    情蒐？ 澎湖海巡查獲2無船名中國漁船越界 幕後動機可疑

    澎湖連續查扣2艘無船名中國漁船，幕後動機有待進一步釐清。（澎湖海巡隊提供）

    澎湖連續查扣2艘無船名中國漁船，幕後動機有待進一步釐清。（澎湖海巡隊提供）

    2020-08-25 18:23:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海巡隊一連2天查獲兩艘無船名的中國漁船越界，一艘是中國油料補給船，另一艘則是昨日深夜帶案扣回的中國越界漁船，無船名的原因除了是掩人耳目外，相關單位也擔心肩負情蒐任務，由於疫情需要須先隔離船員14天後再進行偵訊釐清。

    澎湖海巡隊調查指出，24日晚間7時30分接獲漁業電台轉澎籍漁船通報，在西嶼西20浬海域，發現有中國漁船越界作業，該隊立即派遣線上3583巡防艇前往查察，8時53分於花嶼西北17.2浬查扣無船名中國漁船，依違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」押返馬公偵辦。

    3539巡防艇鎖定中國漁船越界進入我國限制水域作業，經廣播多次命其停船受檢遭拒，遂採取緊追及強靠登檢中國漁船，執勤全程均落實各項防疫措施，查獲林姓船長等7人，經查船艙及個人行李無發現牛、豬肉相關製品，人員均無發燒情形。

    海巡人員蒐證顯示中國漁船越界明確，依法押返馬公查處，捕撈之魚貨進行海拋，扣留人員原船留置隔離，並配合衛生局、防疫檢疫局人員進行消毒作業及船員相關檢疫措施。

    由於中國漁船一連被查獲2起無船名案件，在中國軍機頻頻越界海峽中線和澎湖上空之餘，也有民眾擔心中國漁船趁機進入我方海域進行水文情蒐，採取海空雙擊策略，再由無船名漁船擔任掩護，但因現行防疫需求，須待中國船員在烏崁收容所隔離14天期滿後再行製作筆錄。

    澎湖海巡隊追查越界中國漁船，依法扣回。（澎湖海巡隊提供）

    澎湖海巡隊追查越界中國漁船，依法扣回。（澎湖海巡隊提供）

    無船名中國漁船越界，是有意掩人耳目還是另有任務，仍待釐清。（澎湖海巡隊提供）

    無船名中國漁船越界，是有意掩人耳目還是另有任務，仍待釐清。（澎湖海巡隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    查獲中國油料補給船 澎湖海巡隊切斷越界漁船補給線
    2020-08-23 17:48

    查獲中國油料補給船 澎湖海巡隊切斷越界漁船補給線
    惡劣！中國漁船碰撞澎湖漁船肇逃 海巡隊攔截討公道
    2020-08-22 10:52

    惡劣！中國漁船碰撞澎湖漁船肇逃 海巡隊攔截討公道
    新壽提倡「投保三備原則」

    新壽提倡「投保三備原則」
    中國漁船越界偷釣拒檢狂逃 澎湖海巡押回偵辦
    2020-08-15 22:54

    中國漁船越界偷釣拒檢狂逃 澎湖海巡押回偵辦
    中國籍油船「長和58號」越界 海巡署帶回台中港偵辦
    2020-08-09 15:14

    中國籍油船「長和58號」越界 海巡署帶回台中港偵辦
    買氣強強滾 海歸派靠攏林口

    買氣強強滾 海歸派靠攏林口
    抓起來！中國漁船入侵金門海域 海巡連人帶船押回
    2020-08-08 20:13

    抓起來！中國漁船入侵金門海域 海巡連人帶船押回
    中國漁船侵門踏戶捕蟹 澎湖海巡隊強力查扣
    2018-12-01 18:35

    中國漁船侵門踏戶捕蟹 澎湖海巡隊強力查扣
    社會今日熱門
    2020-08-24 19:49

    警執行護農專案 沒抓到賊先救人一命

    2020-08-24 19:25

    弒母剁頭改判無罪 法醫研究所：二審劃錯重點

    2020-08-24 19:34

    潤寅案外案》前調查官郭詩晃移審庭哽咽 獲准50萬交保

    2020-08-24 20:11

    急拉屎亂丟菸蒂燒4宅 煙癮女子刑、民判賠130萬

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播