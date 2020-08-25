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    即刻救援！母抱3歲童困海中小屋 消防救出瞬變保母：不怕不怕

    1名女子帶著3歲男童前往伸港鄉海中小屋海域遊玩，不料海水漲潮受困，消防人員會同海巡人員出動橡皮艇，順利將2人救出。（記者湯世名翻攝）

    1名女子帶著3歲男童前往伸港鄉海中小屋海域遊玩，不料海水漲潮受困，消防人員會同海巡人員出動橡皮艇，順利將2人救出。（記者湯世名翻攝）

    2020-08-25 18:33:33

    ［記者湯世名／彰化報導］即刻救援！1名35歲女子今天下午帶著3歲男童前往彰化縣伸港鄉海中小屋海域遊玩，不料未注意海水漲潮，當海水湧入時來不及上岸，受困海中小屋，消防人員據報會同海巡人員出動橡皮艇前往搶救，順利將2人救出，男童受到驚嚇，消防人員還充當保母輕聲細語要男童「不怕不怕」，相當貼心盡責。

    彰化縣消防局第一大隊伸港分隊今天下午3時接獲救災救護指揮中心派遣，伸港鄉曾家村出海口有民眾受困沙洲海中小屋，立即派遣伸港及線西分隊消防人員，消防車1輛、警備車1輛、船艇2艘及救護車2輛，會同海巡人員前往救援。

    伸港分隊人員抵達曾家村出海口後，依據消防局建立的簡訊定位系統獲得報案人的定位，救援人員立即下船艇進行搜救，並於定位點附近尋獲受困的洪姓女子與3歲男童，2人皆未受傷，並未送醫，頻頻感謝消防人員搭救。

    經消防人員了解，洪女帶著小孩到該海域遊憩，卻未注意海水漲潮時間，等到發現海水淹沒沙洲時早已無法脫困。消防局第一大隊長劉錫垣表示，伸港地區海域因為地形特殊，部分地區外高內低，漲潮時容易發生受困，民眾前往活動時務必留意漲潮時間及週遭海水水位，切莫因為一時大意造成人車受困或者溺水。

    男童受到驚嚇，消防人員還充當保母輕聲細語要男童「不怕不怕」。（記者湯世名翻攝）

    男童受到驚嚇，消防人員還充當保母輕聲細語要男童「不怕不怕」。（記者湯世名翻攝）

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