乘客對公車司機「比中指」火爆女挨告判罰7000元

女子向公車司機比中指，被法院依公然侮辱罪判處罰金7000元台幣。（資料照）

2020-08-25 18:59:39

〔記者林嘉東／基隆報導〕不要隨便對人比中指，當心吃上官司！

賴姓女子去年在基隆市仁五路公車站前，見與她有官司糾紛的簡姓男子開著303路線公車，多次對簡「比中指」，還嗆簡：「你只會欺負女人，孬種」。基隆地院認定，「比中指」相當於「三字經」的肢體化言語，有強烈侮辱他人的意思，近日依公然侮辱罪判處賴女罰金7000元台幣。

請繼續往下閱讀...

判決指出，賴女與簡男之前有妨害名譽官司，去年5月間晚間9時許，見簡開303號基隆市公車，停在「仁五路」公車站前。

當著多名候車乘客的面前，多次對簡比中指，還嗆罵簡：「你只會欺負女人，孬種」。

簡不甘受辱，拷貝車上行車紀錄器畫面，控告賴女公然侮辱罪。

檢方勘驗行車紀錄器後，認定賴女朝簡「比中指」與罵簡孬種，足以貶損簡的人格尊嚴與社會評價，將賴女依公然侮辱罪嫌起訴。

法院認為，當今社會通念，「比中指」相當於「三字經」的肢體化言語，強烈含有侮辱他人的意思；至於，「孬種」則罵人懦弱、無能的用語，指人凡事畏首畏尾、怕東怕西，具有貶損之意，屬輕蔑、嘲諷，使人難堪為目的言語。

判決指出，賴女「比中指」，又罵簡「孬種」的舉動與言語，均足以貶損告訴人之人格尊嚴與社會評價，依公然侮辱罪判賴女罰金台幣7000元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法