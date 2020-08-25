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    首頁　>　社會

    醉男上路撞死人未和解 法官判5年

    徐女開的車子被撞得面目全非。（記者顏宏駿翻攝）

    徐女開的車子被撞得面目全非。（記者顏宏駿翻攝）

    2020-08-25 17:18:42

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕發生在去年1月9日晚間，男子施華偉（31歲）借朋友的BMW休旅車，酒後開車，意識模糊，行駛於社頭鄉山腳路時切入對向的車道，與迎面而來由徐女駕駛的自小客車對撞，徐女送醫不治，車上乘客黃男也身受重傷，該案經彰化地院審理，法院今判處施男5年徒刑。

    這起案件發生時，國內連連發生多起酒駕撞死人的車禍，無辜的徐女（31歲）好端端地行駛在山腳路上，不料施男的休旅車從前方迎面駛來，徐女的車子被撞成一堆廢鐵，同車黃姓友人撿回一命，他向警方控訴對方完全沒有減速，「像飛彈一樣射來」，他們連閃避都來不及。

    肇事的施華偉年輕氣盛，在少年時期就犯下槍砲彈藥刀械管制條例及傷害致死罪，先後服刑3年、9年，2018年12月28日才剛出獄沒幾天，隔年1月9日就向朋友借BMW休旅車從南部到社頭鄉找人，喝酒之後還載著女朋友上路。

    判決書說，被告受有期徒刑之罪執行完畢，5年內再犯本案，依刑法規定屬於累犯，被告對於罪罰反應力薄弱，又酒後不能安全駕駛而致人於死，依刑法47條第1項規定，加重其刑。

    法官表示，從現場的照片可知，當時的撞擊力相當巨大，被告明知自己酒醉不能駕駛，仍執意行駛公眾來往的道路，造成徐女身亡及同車黃男臉部嚴重創傷，被告至今仍未與被害人取得和解，因此判決5年有期徒刑。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    徐女被夾在車内，送醫不治。（記者顏宏駿翻攝）

    徐女被夾在車内，送醫不治。（記者顏宏駿翻攝）

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