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    首頁　>　社會

    假釋殺人犯酒駕判3月 入獄服25年殘刑 提異議待釋憲

    洪男犯下殺人案被判無期徒刑，服刑12年獲假釋出獄，5年前因酒駕被抓判刑3月，被提起撤銷假釋，再入監服完剩餘25年殘刑，洪男認為因微罪遭撤銷假釋須服長期殘刑，有違比例原則而提出異議，花蓮高分院審理後裁定停止訴訟，將等待釋憲結果。（資料照）

    洪男犯下殺人案被判無期徒刑，服刑12年獲假釋出獄，5年前因酒駕被抓判刑3月，被提起撤銷假釋，再入監服完剩餘25年殘刑，洪男認為因微罪遭撤銷假釋須服長期殘刑，有違比例原則而提出異議，花蓮高分院審理後裁定停止訴訟，將等待釋憲結果。（資料照）

    2020-08-25 16:23:19

    ［記者陳賢義／台東報導］彰化洪姓男子1994年間在台東犯下殺人案被判無期徒刑，蹲了12年苦窯後獲假釋出獄，未料，5年前因酒駕被抓判刑3月，台東地檢署向台東地方法院提起撤銷假釋，洪男恐再入監服完剩餘25年殘刑，洪男認為因微罪遭撤銷假釋須服長期殘刑，有違比例原則而提出異議，花蓮高分院審理後裁定停止訴訟，將等待最高法院釋憲結果。

    台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，洪男2013年間因酒駕被判刑2個月，彰化地方法院審理，酌量洪當時已68歲，如因2月酒駕判刑就須撤銷假釋，入監服滿之前殺人罪的25年殘刑，似手過於嚴重，因此諭知免刑判決，未料洪男猶不知悔改，2015年再度酒駕，遭判刑3個月，檢察官因而依法向法院提起撤銷假釋，洪2015年又入監。

    洪男現已74歲，今年初向台東地方法院提出聲明異議，花蓮高分院日前審結，認為洪因酒駕須執行殘刑25年及新宣告刑3個月共25年3月，顯有因微罪而遭撤假釋後再服長期殘刑，違反憲法第23條比例原則之虞；再者最高法院於今年8月7日，因其他類似情形也提出釋憲，因此裁定停止訴訟，等待釋憲結果。

    洪男是在1994年應余姓友人邀約到台東關山鎮，拿石頭砸死老榮民被判處無期徒刑，1995年4月入監，因表現良好，於2007年4月獲假釋，保護管束期至2017年4月17日期滿，未料卻因貪杯誤事，假釋被撤銷，2015年再入監，如今已在台東監獄服刑5年，若服滿25年殘刑，得直到2040年刑滿，屆時他已94歲。

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