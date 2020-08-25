繼承父志！敬鵬大火殉職小隊長 大兒子警專畢業、小兒子投身消防

殉職的消防分隊小隊長李翰霖，他的大兒子李政和（右2）警專37期畢業後，如今小兒子李政霆（中）也考取警專39期消防安全科，繼承父親遺志，母親（左2）、大伯（左1）、祖母（右1）都支持。（記者鄭景議攝）

2020-08-25 12:02:43

〔記者鄭景議／台北報導〕2018年4月桃園敬鵬工廠大火造成6消防員殉職，當時震驚社會，其中殉職的消防分隊小隊長李翰霖，他的大兒子李政和警專37期畢業後，如今小兒子李政霆也考取警專39期消防安全科，繼承父親遺志。

李政霆受訪時說，過去父親常常跟他分享消防受訓的照片，讓他對父親十分景仰，覺得當消防員救人很有意義，因此自小就立志成為消防，即使父親在火場中殉職，也沒有打消他的念頭，反而認為要繼承父親遺志。

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當初意外發生，李政霆一家受訪時，包括李政霆的媽媽、祖母，都曾一度表示不希望政和、政霆兩兄弟繼續從事警消；經過溝通及家中同樣從事消防的叔伯支持，才轉念同意，政霆祖母哽咽表示，答應之後「都有點後悔」、「但是政霆說要完成爸爸遺願，要像爸爸一樣救人，只希望他別像爸爸一樣只想著救人」。

桃園市消防局第三大隊組長，李政霆大伯父李龍潭則說，當初敬鵬大火實在是他從事警消2、30年沒有遇過的意外，他知道政霆一心想從父志，盡力勸說媽媽同意，也相信警專會好好照顧政霆。

警專校方則說，敬鵬大火影響後續消防法修法改革，現已將退避權、資訊權、調查權等生命3權入法，這都是6位英雄以生命促成，李翰霖2子一人警察、一人警消，為社會治安、消安奮鬥努力，校方非常感謝，希望父親恪盡職守、捨己為人的忠勇奉獻精神，永在兄弟倆血液中流淌。

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