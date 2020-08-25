國民黨秀林鄉代主席違反廢清法被判2年10月 不法所得4.2億元沒收

花蓮縣前議長賴進坤家族經營的廢棄物清理廠遭檢舉違反廢棄物清理法，縣府環保局大舉開挖稽查。（記者王錦義翻攝）

2020-08-25 11:54:03

［記者王錦義／花蓮報導］國民黨籍花蓮縣議會前議長賴進坤與現任秀林鄉代表會主席賴俊傑父子，2019年因違反廢棄物清理法被花蓮地檢署起訴，花蓮地方法院審理後認為擔任玟豪公司負責人的賴俊傑，把污泥廢棄物混入石灰賣給台泥使用，未依規定處理廢棄物，判處2年10個月，不法所得4.2億元宣告沒收，前議長賴進坤則無罪，賴俊傑表示會全力爭取清白上訴。

賴俊傑今天受訪表示相當冤枉，他說，公司是合法申請的廢棄物處理廠，收受無毒的廢玻璃、陶瓷、磚瓦、污泥等等，進入工廠後再製、處理後，成為水泥廠可以使用的原物料，他強調公司是供應水泥廠黏土、矽砂等副原料，並不是供應廢棄物，是符合世界環保潮流的再利用，過去幾年縣府、環保署、稽查大隊都有來看過製程，賣給台泥也都符合檢驗標準，燒出來的水泥品質也都符合國家標準，這是法院對於廢棄物處理上認知的誤差，他一定會上訴到底，相信可以還給公司一個清白。

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玟豪公司去年遭起訴後也發出聲明指出，玟豪公司取得花蓮縣政府所核發的廢棄物處理許可證，都是依照主管單位審核過的計畫書來進行收受處理，而且運送過程也受定位導航管制，並無有非法收受情形；公司依主管單位核準的處理許可計畫書核定程序區分廢棄物，透過加工程序製作成可利用資源。從取得證照、收受廢棄物、加工製成可利用產品，每一個程序都經主管單位嚴密控制、檢查，所有原料及產品的數量、成分、物質化性、產品製程等，都是在環保單位的指導及監督下，積極配合政府及人民對於環保的要求。

檢調人員調查，廢棄物清理公司玟豪2010年向花蓮縣政府申請廢棄物處理許可證，負責處理各事業單位生產的一般廢棄物，包含廢玻璃、陶瓷、磚瓦、污泥等非有害礦渣等品項，檢方懷疑玟豪公司把收來的廢棄物，混入石灰石等天然原物料，然後賣給水泥廠焚燒製成水泥，檢方懷疑前議長賴進坤是公司實際負責人、賴俊傑為掛名負責人，依違反廢棄物清理法把2人提起公訴。

法院審理後，認為被告賴俊傑，羅姓員工2人，從2010到2015年間，明知廢棄物處理許可證及申請書件的處理廢棄物流程，且收取廢棄物廠商交付的處理費用，卻未依規處理廢棄物，共同基於違反廢棄物處理許可文件及詐欺取財犯意，在廠區內把廢棄物分批少量混入矽砂、黏土、石灰石後，在佔用台電的土地上堆置風乾，以矽砂、黏土或石灰石名義賣給台泥，使台泥誤以為收取的物品均為矽砂、黏土或石灰石，而交付對價。

法官認為被告賴俊傑犯廢棄物清理法第46條第4款，未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物，判處有期徒刑2年10月；另名被告羅姓員工為共同犯，處有期徒刑2年，2人處罰金100萬元；未扣案的犯罪所得4億3569萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。另被告賴進坤雖為多家家族公司創立者，且為被告賴俊傑父親，但證據不足以證明是實際負責人，因此宣告無罪。

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