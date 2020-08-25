豬肉商進口椰子貨櫃藏上億海洛因 2男被判刑

警方查扣的52塊海洛因磚。（資料照）

2020-08-25 11:21:05

〔記者陳慰慈／新北報導〕從事豬肉批發的羅姓泰國華僑，與葉姓男子謀議，涉嫌以進口椰子名義走私一級毒品海洛因，台北市刑警大隊接獲情資，查扣淨重約17公斤、共52塊海洛因磚，市價超過1億元，但無證據證明2人已實際獲取報酬，予以減輕其刑，新北地院日前依運輸第一級毒品罪判羅男徒刑5年6月、葉男徒刑6年6月，可上訴。

檢方起訴指出，58歲羅男、40歲葉男合謀走私毒品，由綽號「富哥」的男子負責找海洛因貨源，葉男負責聯繫貨櫃進口，羅男則是從泰國進口、共1萬8千顆椰子的收貨人；去年8月，羅男到泰國與「富哥」及另名化名趙先生的男子碰面，了解毒品貨源，再將藏有52塊海洛因磚的椰子貨櫃，於同月底運抵台灣。

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貨櫃抵台後，羅、葉男分別負責聯繫報關及協調領取貨櫃，張姓男子則幫忙匯款50萬元給報關行，打算將貨櫃拖至新北市樹林區一處空地卸貨，台北市刑警大隊接獲情資後，去年9月前往關務署基隆關檢查，當場查獲一級毒品海洛因52塊，淨重約17公斤。

法院審理時，羅、葉男否認走私毒品，羅辯稱，到泰國是去看椰子工廠，進口一顆椰子可賺2元，對方說只要身分證、地址給他辦進口，其他的事都不用他處理，不知道裡面有海洛因；葉則說，是「富哥」透過朋友與他聯繫，說要進口椰子到台灣，報關程序缺少文件，請他幫忙協助，法官依據2人LINE對話紀錄，匯款單及調查局毒品鑑定書等證據，不採信其等辯詞；張男受葉男委託匯款，因無證據證明張男知情或收取報酬，判處他無罪。

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