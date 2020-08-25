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    首頁　>　社會

    沒吃到社區餐會 住戶以餐會扣抵管理費敗訴

    廖姓住戶沒吃到社區年度聯歡餐會，以餐費扣抵管理費。基隆地院認為，沒吃到餐會與繳交管理會是兩回事，判廖敗訴。（記者林嘉東攝）

    廖姓住戶沒吃到社區年度聯歡餐會，以餐費扣抵管理費。基隆地院認為，沒吃到餐會與繳交管理會是兩回事，判廖敗訴。（記者林嘉東攝）

    2020-08-25 11:17:42

    〔記者林嘉東／基隆報導〕廖姓住戶沒吃到社區年度聯歡餐會，以餐費扣抵管理費，經管委會多次催繳未果挨告；廖認為她沒吃到聯歡餐會，權益受損，才以餐費扣抵管理費。基隆地院認為，沒吃到餐會與繳交管理會是兩回事，判廖敗訴。

    新北市萬里區三普夢想家社區管委會年底辦住戶聯歡餐會請住戶吃飯，每戶800元餐費，由社區共同基金會支付。

    擁有3間房子的廖姓住戶，以她沒有吃到年度餐會，在繳交管理費時，將原本要繳交3戶共1萬餘元的管理費，自動扣抵3戶（每戶800元餐費）2400餐費後，只繳了7600餘元管理費。

    管委會催繳無效後，向法院提起給付管理費訴訟，請求廖支付欠費2400元管理費。

    廖抗辯主張，年度餐會前，她有問社區總幹事，不參加餐會是否可以扣抵管理費，但總幹事到現在都沒告訴她結果。

    廖說，倘若總幹事及時告訴她，未參加年度餐會的住戶形同放棄，不得以年度餐會之餐費扣抵管理費，她就會參加年度餐會，讓她因此蒙受損失，所以才要求扣抵管理費。

    法院認為，廖未能提出管理委員會曾決議未參加社區年度餐會者，得以餐費扣抵管理費等相關證據資料，而公寓大廈管理條例明定，住戶有繳納公共基金之義務，廖有沒有吃到年度餐會與繳交管理會是兩回事，判廖敗訴。

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