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    長榮爭產糾紛波及2老臣 老三張國政連襟謝國獻涉教唆恐嚇被訴

    長榮國際董事長柯麗卿（左2）、張榮發基金會董事長鍾德美遭恐嚇，台北地檢署依負責行兇的2嫌供詞，查出幕後影武者竟是大房三子張國政的連襟謝國獻，今依恐嚇等罪將謝男等11人起訴。（資料照）

    長榮國際董事長柯麗卿（左2）、張榮發基金會董事長鍾德美遭恐嚇，台北地檢署依負責行兇的2嫌供詞，查出幕後影武者竟是大房三子張國政的連襟謝國獻，今依恐嚇等罪將謝男等11人起訴。（資料照）

    2020-08-25 11:19:05

    ［記者錢利忠／台北報導］長榮集團創辦人張榮發辭世後，接連爆發經營權之爭及爭產風波，不僅長榮國際董事長柯麗卿遇假車禍遭歹徒開槍、噴辣椒水恐嚇，張榮發基金會董事長鍾德美也接到逼其辭職的恐嚇來電；台北地檢署依負責行兇的2嫌供詞，查出幕後影武者竟是大房三子張國政的連襟謝國獻，今依恐嚇等罪將謝男等11人起訴；至於張國政則沒有涉案。

    檢方調查，長榮大房三兄弟內訌，老二張國明與老三張國政聯手，對抗大哥張國華及老臣柯麗卿，此次被恐嚇的柯麗卿、鍾德美則被視為張國華的班底；張國政的連襟謝國獻為對抗張國華，涉嫌唆使小弟恐嚇柯麗卿及鍾德美。

    檢警查出，2018年12月11日，受謝國獻教唆的欒忠業，由友人林子勛騎機車載送，在柯麗卿的上班動線與其座車發生假車禍，欒忠業先與柯的司機爆發激烈口角，之後竟打開車門，以手槍型的辣椒水噴劑噴灑柯麗卿，犯案後隨即搭計程車逃逸，事後欒忠業被依違反社會秩序維護法裁罰3000元。

    繼柯麗卿遇襲後，2019年1月，輪到鍾德美接到逼她辭職及不準參加長榮股東會的恐嚇電話，檢警獲報後循線調查，發現柯麗卿及鍾德美先後被恐嚇，幕後指使者應與長榮的爭產糾紛有關，經查獲2名涉嫌打恐嚇電話的嫌犯到案後，套出幕後影武者為謝國獻。

    謝國獻庭訊時雖否認教唆行兇，但涉案被告的供詞及相關通聯紀錄等，均與謝國獻的說詞不符，檢方不採信謝國獻的辯詞，認定他為幕後主謀，因此將他起訴；至於張國政則沒有被查出涉案，未受調查。

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