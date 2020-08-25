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    驚！他載老婆外送飲料慘被獒犬追咬 猛催油門逃過一劫

    陳姓男子騎機車載老婆外送飲料，不料衝出1頭身形巨大的獒犬朝他追來，陳男嚇得猛催油門逃命，獒犬還在後追咬，所幸機車速度比獒犬快逃過一劫。（翻攝陳姓男子臉書）

    陳姓男子騎機車載老婆外送飲料，不料衝出1頭身形巨大的獒犬朝他追來，陳男嚇得猛催油門逃命，獒犬還在後追咬，所幸機車速度比獒犬快逃過一劫。（翻攝陳姓男子臉書）

    2020-08-25 10:37:50

    ［記者湯世名／彰化報導］被力大兇猛的獒犬追殺是什麼滋味？1名當外送員的陳姓男子，日前騎機車載老婆到彰化縣福興鄉外送飲料，不料經過某民宅時，突然從屋內衝出1頭身形巨大的獒犬朝他追來，陳男嚇得猛催油門逃命，老婆雙腳高舉就怕被咬到少塊肉，獒犬還在後狂追，所幸機車速度比獒犬快逃過一劫。陳男把影片PO上網，網友驚呼「是在拍玩命關頭10嗎？被咬到可沒命！」陳男則自嘲「外送跑多了，被獒犬追殺也是合情合理。」

    陳姓男子騎機車載老婆外送飲料，不料衝出1頭身形巨大的獒犬朝他追來，陳男嚇得猛催油門逃命，獒犬還在後追咬，所幸機車速度比獒犬快逃過一劫。（翻攝陳姓男子臉書）

    陳姓男子騎機車載老婆外送飲料，不料衝出1頭身形巨大的獒犬朝他追來，陳男嚇得猛催油門逃命，獒犬還在後追咬，所幸機車速度比獒犬快逃過一劫。（翻攝陳姓男子臉書）

    陳姓男子說，日前他幫家裡外送飲料，騎著重機載老婆到福興鄉一處民宅外送飲料，但是騎過頭要迴轉，不料就在迴轉時，突然有1頭身形巨大的獒犬衝出來，他猛催油門載著老婆逃命，老婆怕被咬到還高舉雙腳，從後視鏡看，這頭獒犬狂追數十公尺後才放棄追咬，他們倆早已嚇壞。

    陳姓男子騎機車載老婆外送飲料，不料衝出1頭身形巨大的獒犬朝他追來，陳男嚇得猛催油門逃命，獒犬還在後追咬，所幸機車速度比獒犬快逃過一劫。（翻攝陳姓男子臉書）

    陳姓男子騎機車載老婆外送飲料，不料衝出1頭身形巨大的獒犬朝他追來，陳男嚇得猛催油門逃命，獒犬還在後追咬，所幸機車速度比獒犬快逃過一劫。（翻攝陳姓男子臉書）

    他說，鄉下地方放養狗的情形相當普遍，但他還是頭一次看到有這麼大隻的獒犬，由於獒犬兇猛數一數二，被咬到恐怕凶多吉少，PO影片是希望能提醒眾多外送人員，以後他再也不敢騎車經過這裡。事後彰化縣動物防疫所人員也有致電給他，表示要向該名飼主要求嚴加看管飼養的獒犬，避免有民眾被咬。

    陳姓男子平時偶爾會幫忙家裡外送飲料。（記者湯世名翻攝）

    陳姓男子平時偶爾會幫忙家裡外送飲料。（記者湯世名翻攝）

    影片PO上網吸引大批網友留言稱，「忽有龐然大物，拔山倒樹而來，蓋一獒犬也」。還有人說，這是餓犬撲羊，沒被咬到算運氣不錯。更有網友說，「這是……開拍玩命關頭10嗎？咬到可不是開玩笑的」，另有網友KUSO說，獒犬只是想坐車車而已啦！不要咬我的話，真的很可愛。

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