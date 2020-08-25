苗市早餐店現金袋被拿走 店家得知侵占者困苦選擇原諒

男子發現椅子上的袋子內有現金，隨即拿走。（記者張勳騰翻攝）

2020-08-25 10:12:32

［記者張勳騰／苗栗報導］苗栗市一家早餐店業者的現金袋，不小心遺忘在店家門口的座位上，被一名男子直接拿走，業者將監視器影像PO上臉書社群並懸賞2萬元協尋，苗栗警分局北苗派出所據報，在9小時內找到涉嫌侵占的鍾姓男子，惟現金只剩3萬元，蔣姓業者得知鍾男無業生活困苦，選擇原諒不提告，因侵占遺失物屬公訴罪，更希望檢察官從輕處分。

男子將袋子拿走，被監視系統清楚拍下。（記者張勳騰翻攝）

這家早餐店位在苗栗市英才路，生意不錯，23日晚上店員返回搬東西，因一時忙碌，將裝有現金、折價券及振興券，內有約6萬元的袋子，遺忘在店家門口的座位上。

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業者將裝有現金的袋子，遺忘在店門口的椅子上，被順手牽羊。（記者張勳騰翻攝）

當晚深夜11點43分，一位男子騎單車路過，下車觀望，看到椅子上袋子內有現金，隨即順手牽羊，店家發現袋子遺忘店門口，返回尋找時，袋子已不見蹤影。

經調閱監視器發現被一名男子拿走，因而將影像PO上臉書地方社群協尋，並懸賞2萬元，北苗所據報也展開偵辦，查出是50多歲的鍾姓男子拿走袋子，尋獲時，僅剩現金3萬元，但鍾男對現金流向交代不清。

鍾姓男子獨居、無業，平日靠撿拾資源回收維生，蔣姓業者得知鍾男拿到現金後，隨即到超商買沙拉油、衛生紙等物，獲悉他生活困苦，因而選擇原諒不提告，但因侵占遺失物罪屬公訴，甚至在臉書社群上，除感謝警方及熱心民眾協助，更請求檢察官能網開一面，從輕處分。

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