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    風流醫師慣性劈腿、辱妻出走 法院判准休夫

    風流醫師慣性劈腿、辱妻出走，法院判准休夫！（記者蔡彰盛攝）

    風流醫師慣性劈腿、辱妻出走，法院判准休夫！（記者蔡彰盛攝）

    2020-08-24 21:58:06

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣許姓婦產科醫師婚後不斷辱罵妻子，小三一個換過一個，迫使妻子離家出走，南下高雄包湯包度日，而醫師自開診所後不僅女友不斷，甚至常對員工及病患性騷擾，還詐領健保費遭收押、起訴，醫師娘憤而訴請休夫，新竹地院判准。

    許妻說，結婚30年的先生許男當婦產科醫師，婚後育有3子，婚後不久即與其任職陸軍804總醫院曾姓護士交往，她經常在先生衣服口袋找到餐廳、賓館發票，先生常藉題對她狂罵三字經而外出，當時孩子尚小，她為了小孩只得容忍。

    20年前，公婆希望她陪先生到新竹縣創業開診所，先生竟變本加厲，對病人、護士性騷擾，更曾在護士面前羞辱她，要她滾到樓上住家，也曾多次以三字經羞辱，其間曾姓護士還找她談判，另有陳姓女病患、廖姓女子等人跟她提到與醫師交往的事。

    由於夫妻吵架次數越來越多，她因而多次氣到離家出走，她在高雄居住近6年期間，先生雖經營婦產科診所，由於經常與女性病患發生糾紛，網路上風評甚差，又以偽造病歷方式向健保局詐領健保醫療款項，去年檢方於偵查中將他收押禁見約3個月後起訴。

    她說先生不改風流個性，到處交女友，去年11月間幾乎每日與女友多次出遊或見面，與該服裝店女老闆牽手、舉止親密地在一起走路、用餐，仍到處與其他女友親密在一起相處，她再也無法忍受，加上先生的不名譽罪行，她才訴請離婚。

    許男則說不同意離婚，妻子如果要財產，全部給她都可以，他說不動產貸款加上孩子的生活費，一個月要支出20萬元左右，他也很累。

    醫師娘高中同學作證說，許妻長期以來常常哭訴遭先生言語暴力，辱罵三字經、五字經、七字經，且先生在自家診所內對員工及病患性騷擾太頻繁，再者許男不斷有曖昧的對象，現在小孩長大了，醫師娘想要有被釋放的感覺，她說許男沒有給妻兒生活費，醫師娘還要去早餐店工作，工作非常辛苦，一天要包上千個包子、煎餃，她沒有看過當醫生娘這麼窮的。

    法官數度開庭審理，仍無法化解夫妻歧見，更無法消除醫師娘堅持離婚之意，夫妻攻訐、爭執不休，且對簿公堂、難以復合。最後判准離婚。

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