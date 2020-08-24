為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    假包養真性侵、3女遭恫騙人財兩失 惡狼遭重判

    黃男在「SKOUT」交友網站傳訊給不特定女子說要包養對方，騙迫出3名女網友外出見面、強制性侵，還恫嚇要散布性交影片，恐嚇女方外出性交或要求匯錢、偷走女方錢財。（情境照）

    黃男在「SKOUT」交友網站傳訊給不特定女子說要包養對方，騙迫出3名女網友外出見面、強制性侵，還恫嚇要散布性交影片，恐嚇女方外出性交或要求匯錢、偷走女方錢財。（情境照）

    2020-08-24 21:26:38

    〔記者王俊忠／台南報導〕男子黃益銘在「SKOUT」交友網站傳訊給不特定女子說要以1月10萬元包養對方、1月見面3次，騙迫出3名女網友外出見面、強制性侵，還恫嚇要散布性交影片，恐嚇女方外出性交或要求匯錢、偷走女方錢財。台南地院依強制性侵、恐嚇取財、妨害秘密等多罪合併判這名惡色狼10年10月徒刑；得易科罰金部分，則判刑8月；犯罪所得須沒收或追徵價額。

    判決指出，甲女回覆黃男的包養訊息後，黃男邀甲女互加line好友，談及感情與性話題。黃男萌生歹念，於2018年11月12日下午傳訊息給女方恫稱「如不赴約，會把兩人隱私對話內容傳到女方工作地點臉書社團，待兩人見面才會刪除對話紀錄」，甲女害怕、依約於隔天凌晨零點半許與黃男在南市安南區安中路4段1家超商見面。

    黃男開車載甲女到南市1家汽車旅館對女方性侵得逞，事畢，黃男載女方回到見面地途中，還要求女方幫他口交。同年12月11日下午，黃再傳訊給甲女指握有在汽車旅館的性交影片，要女方匯款給他，否則散布性交影片。甲女到警局門口徘徊，女警主動關懷、循線查獲黃男。

    黃男另傳包養訊息給乙女，乙女原本拒絕，因黃男佯稱失戀，博取乙女同情，2018年11月19日上午，兩人約到南市仁德運動公園見面，乙女幫黃男手淫（俗稱打手槍）。其後，黃對乙女恫稱「如不見面，要把她為他打手槍情事告知其丈夫與臉書好友」，同年月21日凌晨，乙女被迫再到仁德運動公園與黃男見面，黃在車內對乙女肛交，接著黃又稱已錄下肛交影片，再迫使乙女與他到汽車旅館性交，其後也以散布性交影片為由，向乙女恐嚇取得6千元。

    黃男也傳包養訊息給丙女，丙女信以為真、同意與黃於2019年1月9日上午到高雄1家汽車旅館兩度發生性關係。黃男暗中以手機把與丙女的性交過程偷錄影下來，接著利用女方洗澡之際，偷走女方皮包內6千元現金，藉故先行離開。事後，黃男也傳訊給丙女要求交往，否則要散布性交影片，丙女嚇得求助友人，友人打電話、傳訊質問黃男，黃才不再恐嚇女方。

    警方提醒網路交友陷阱多，勿輕信交往包養之類的優渥條件話術，不可任意在網路留下真實姓名、電話、住址、身分等資料；進入網路聊天場合應使用匿名；和網友相約見面時應找朋友作陪，避免單獨與網友見面，和網友見面地點應選擇明亮、人多、交通方便且自己熟悉的公共場所為宜。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市去年76件網友性侵通報 心理師教4步驟遠離交友陷阱
    2020-08-17 11:05

    北市去年76件網友性侵通報 心理師教4步驟遠離交友陷阱
    官方統計：未成年網路交友 遭性侵害達一成
    2020-07-02 10:56

    官方統計：未成年網路交友 遭性侵害達一成
    「New New Bank 」存款利率上看2% ！

    「New New Bank 」存款利率上看2% ！
    渣男戶頭沒錢還裝闊包養美女OL 摩鐵試車後她怒控性侵
    2020-03-07 17:41

    渣男戶頭沒錢還裝闊包養美女OL 摩鐵試車後她怒控性侵
    綽號「溼答答窩」21歲男 性侵初見面16歲女網友
    2019-12-30 00:39

    綽號「溼答答窩」21歲男 性侵初見面16歲女網友
    社會今日熱門
    2020-08-24 05:30

    戒毒「醫哥」淪毒品通緝犯 躲小診所當密醫

    2020-08-24 05:30

    鄭有仁為證實意志力可戒毒 染毒斷前途

    2020-08-24 05:30

    花心翁外遇45年 小三生2子 妻苦忍36年求償 只賠2年

    2020-08-24 05:30

    法界觀點／請求權僅2年 34年不行使形同放棄

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播