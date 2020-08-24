假包養真性侵、3女遭恫騙人財兩失 惡狼遭重判

黃男在「SKOUT」交友網站傳訊給不特定女子說要包養對方，騙迫出3名女網友外出見面、強制性侵，還恫嚇要散布性交影片，恐嚇女方外出性交或要求匯錢、偷走女方錢財。（情境照）

2020-08-24 21:26:38

〔記者王俊忠／台南報導〕男子黃益銘在「SKOUT」交友網站傳訊給不特定女子說要以1月10萬元包養對方、1月見面3次，騙迫出3名女網友外出見面、強制性侵，還恫嚇要散布性交影片，恐嚇女方外出性交或要求匯錢、偷走女方錢財。台南地院依強制性侵、恐嚇取財、妨害秘密等多罪合併判這名惡色狼10年10月徒刑；得易科罰金部分，則判刑8月；犯罪所得須沒收或追徵價額。

判決指出，甲女回覆黃男的包養訊息後，黃男邀甲女互加line好友，談及感情與性話題。黃男萌生歹念，於2018年11月12日下午傳訊息給女方恫稱「如不赴約，會把兩人隱私對話內容傳到女方工作地點臉書社團，待兩人見面才會刪除對話紀錄」，甲女害怕、依約於隔天凌晨零點半許與黃男在南市安南區安中路4段1家超商見面。

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黃男開車載甲女到南市1家汽車旅館對女方性侵得逞，事畢，黃男載女方回到見面地途中，還要求女方幫他口交。同年12月11日下午，黃再傳訊給甲女指握有在汽車旅館的性交影片，要女方匯款給他，否則散布性交影片。甲女到警局門口徘徊，女警主動關懷、循線查獲黃男。

黃男另傳包養訊息給乙女，乙女原本拒絕，因黃男佯稱失戀，博取乙女同情，2018年11月19日上午，兩人約到南市仁德運動公園見面，乙女幫黃男手淫（俗稱打手槍）。其後，黃對乙女恫稱「如不見面，要把她為他打手槍情事告知其丈夫與臉書好友」，同年月21日凌晨，乙女被迫再到仁德運動公園與黃男見面，黃在車內對乙女肛交，接著黃又稱已錄下肛交影片，再迫使乙女與他到汽車旅館性交，其後也以散布性交影片為由，向乙女恐嚇取得6千元。

黃男也傳包養訊息給丙女，丙女信以為真、同意與黃於2019年1月9日上午到高雄1家汽車旅館兩度發生性關係。黃男暗中以手機把與丙女的性交過程偷錄影下來，接著利用女方洗澡之際，偷走女方皮包內6千元現金，藉故先行離開。事後，黃男也傳訊給丙女要求交往，否則要散布性交影片，丙女嚇得求助友人，友人打電話、傳訊質問黃男，黃才不再恐嚇女方。

警方提醒網路交友陷阱多，勿輕信交往包養之類的優渥條件話術，不可任意在網路留下真實姓名、電話、住址、身分等資料；進入網路聊天場合應使用匿名；和網友相約見面時應找朋友作陪，避免單獨與網友見面，和網友見面地點應選擇明亮、人多、交通方便且自己熟悉的公共場所為宜。

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