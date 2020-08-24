潤寅案外案》前調查官郭詩晃移審庭哽咽 獲准50萬交保

前調查官郭詩晃偵辦潤寅案時，涉嫌收賄500萬元「吃案」，今被起訴，下午移審庭時哽咽請求法官相信他不會串證與逃亡，最後獲准交保。郭詩晃交保後不發一語離開北院。（記者溫于德攝）

2020-08-24 19:34:45

〔記者溫于德／台北報導〕北檢偵辦潤寅詐貸案，意外查出調查局台北市調處已退休的調查專員郭詩晃，任內偵辦潤寅案時，涉嫌收賄500萬元「吃案」等情，日前將他聲押禁見獲准，今天上午依貪污治罪條例等罪將他起訴，並於下午移審。台北地院稍早開庭，郭語帶哽咽地請求法官相信他不會串證與逃亡，若獲交保，他願意交出護照並向派出所報到。法官庭後已裁准50萬元交保，並限制出海、出境以及住居。

郭詩晃辯稱，他根本不知道有500萬元一事，直到被調查局北機站約談才知道有500萬元；他強調自己絕對沒拿錢，且本案是有富集團董事長洪村騫誣指他有拿錢，連潤寅負責人王音之也不確定他究竟有沒有拿錢，此外，他當時還無法釐清潤寅是否違法情況下，怎麼可能向洪村騫拿錢？

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郭詩晃接著說，以往洪村騫找他，都是為了談台北市八德路的老家都更問題，均是空手而來，洪村騫後來雖有問他是否承辦潤寅案，當時他回，自己一向秉公處理，若潤寅有犯罪，絕對不會循私舞弊，另他後來也傳LINE告訴開洪村騫公司的開發部經理李世仁：「若相約吃飯是要談潤寅案，就不必再說了，否則嚴格查辦」。

面對法官詢問是否曾要求洪村騫協助升官？郭詩晃承認「有」，但否認與潤寅案有關，他解釋，洪村騫過去曾拜託他協助談八德路都更案，並向他表示與時任調查局副局長潘鴻謀很熟，可協助升遷，但他清楚，洪村騫的話從來都只是說說而已。

郭詩晃最後說，既然檢方已將他起訴，也已調查全部證據，代表他已無串供可能，另他在收押期間有時候會想，自己40幾年公務員生涯究竟做錯什麼，且他患有攝護腺癌，羈押期間也曾兩度主動請求測謊，但因血壓過高均宣告失敗；郭詩晃強調，「我生在台灣、長在台灣、死也要在台灣」，而他的家人也都是台灣人，根本不可能逃亡，一旦獲得交保，願意交出個人護照並定期赴派出所報到。

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