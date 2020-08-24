警執行護農專案 沒抓到賊先救人一命

二水警方發現許姓男子陷入昏迷，趕緊通報救護車到場急救。（記者陳冠備翻攝）

2020-08-24 19:49:23

［記者陳冠備／彰化報導］彰化縣二水鄉近日進入芭樂產季，源泉派出所所長陳慶堂與警員鄭永林於昨（23）日晚執行護農專案，巡邏到八堡圳引水道時，發現一可疑車輛停在一座芭樂園旁，正當以為是竊賊，上前盤查發現駕駛竟然陷入昏迷，輕聲喊救命，警方趕緊通報救護車送醫，才恢復意識，其家屬表示，男子因罹患癌症出門散散心，未料發生意外，感謝警方巡邏發現即才救回一命。

陳慶堂表示，23日晚間7點半巡邏經過該處，發現一輛銀色自小客停於此，由於天色黑暗，不像農民正常作息，因此上前盤查，才發現許姓男子（43歲）躺在駕駛座上，表情痛苦且意識模糊，呼喊多次不見反應，最後才吐出救命，循車牌聯絡到家屬，表示許男疑似生病復發，趕緊呼叫救護車及家屬到場，並將他送往彰化基督教醫院急救。

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陳慶堂說，八堡圳引水道位處偏僻，一般民眾很少在此出入，但是水道旁種有許多芭樂果園，為保護農民經濟財產，源泉派出所近期執行巡邏時即加強到此果園巡視，因此才發現許男受困於此，即時救回寶貴一命。

許男家屬表示，許男罹患癌症與慢性病纏身，20日才出院返家休息，卻稱睡不著想出門散心，不知怎麼會在開車途中陷入昏迷，幸好警方適時救援。

二水警方執行護農專案，卻發現民眾在果園旁陷入昏迷，趕緊通報救護車救人。（記者陳冠備翻攝）

源泉派出所所長陳慶堂（右）與警員鄭永林（左），巡邏偏僻引水道時發現昏迷男子，救回寶貴一命。（記者陳冠備翻攝）

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