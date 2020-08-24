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    首頁　>　社會

    持刀刺死人 南投埔里凶殺案嫌犯尋短傷重不治

    南投縣埔里鎮育英街民宅下午發生凶殺命案，客廳地板血跡斑斑。（記者佟振國攝）

    南投縣埔里鎮育英街民宅下午發生凶殺命案，客廳地板血跡斑斑。（記者佟振國攝）

    2020-08-24 18:25:57

    ［記者佟振國／南投報導］南投縣埔里鎮育英街175巷一户民宅今天下午2時許疑似債務糾紛引發凶殺案，陳姓男子涉嫌持刀闖入劉姓男子住處，二話不說就朝對方胸口猛刺，深及心臟，送醫急救宣告不治；陳男行凶後自行開車離去，在案發現場約50公尺處持刀尋短，送台中榮總埔里分院急救，經轉院治療仍在傍晚5時45分宣告不治；這起凶殺案釀成2死不幸，案發原因由警方進一步調查釐清。

    警方調查，陳姓男子與劉姓男子結識20多年，陳男曾經營遊藝場，劉男也在店內工作，可能有債務糾紛，雙方發生不快。

    下午2時許，陳男自行開車前往劉男位於埔里鎮育英街住處，雙方曾短暫交談，突然陳男即持水果刀猛刺劉男左胸，尖刀深及心臟，陳男倒在客廳地上，致地板留下血跡，他還一度掙扎站起，想要駕駛白色賓士車就醫，後因傷勢嚴重身體不支，車子擦撞戶外牆壁，同居人及其他友人聽聞聲響查看，見狀大驚，趕緊報案救人。

    陳男行凶後則是自行開車離開，卻在距現場約50公尺的窄巷，在車內駕駛座持另一把刀猛刺自己，導致嚴重出血，當埔里消防分隊接獲報案趕到，發現陳男的車子擋住窄巷無法通行，見他坐在駕駛座頸部大出血，已經失去意識，以為他就是要救援的人，直到家屬跑到窄巷指引，才知有2人受傷。

    左胸中刀的劉男送埔里基督教醫院急救，但傷勢過重，院方於下午3時許宣告不治，陳男則送台中榮總埔里分院急救，頸、腹部嚴重撕裂傷嚴重出血，也轉院救治，但延至傍晚5時45分許宣告不治。

    由於劉男、陳男先後死亡，針對疑似債務糾紛，警方已對劉男同居人、劉母等較親近人士進行偵訊，至於是何種債務及金額多寡，以致嫌犯下如此重手及死意堅決，檢警也要進一步調查釐清。

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