逆子殺母剁頭逆轉改無罪 高院Q&A第2彈釋疑

桃園梁姓男子殺害母親還剁下頭顱從12樓丟下社區中庭，高等法院改判無罪，今天再以「Q＆A」回應外界疑問。（資料照）

2020-08-24 17:54:39

〔記者張文川／台北報導〕桃園梁姓男子吸毒後殺害母親37刀，並剁下頭顱從12樓丟下社區中庭，高等法院上週四撤銷一審無期徒刑，改判無罪，輿論譁然；今有媒體報導稱取得判決書全文，高院合議庭繼上週五之後，今再次發出2題「Q&A」澄清，並澄清判決書尚在由法官校對文字、製作正本階段，並未外流，報導記載內容也與事實不符；高院並指出，法務部法醫研究所於回復一審函詢時表示，本案梁男較屬「甲基安非他命中毒精神喪失、瘋狂殺人之結果」，和一審時的精神鑑定結論不同，二審才會委請台大鑑定團隊鑑定時請求說明。

高院「Q&A」如下︰

Q：為何吸毒有罪、殺人有罪，結果吸毒殺人無罪？

請繼續往下閱讀...

A：被告施用毒品部分，業經觀察勒戒後，檢察官為不起訴處分，不屬於本件審判範圍。至於被告殺人之事實，雖經確認，但經合議庭認定被告行為時，欠缺辨識行為能力，即是屬於無責任能力，依法應判決無罪。

Q：法務部法醫研究所係為何項鑑定，及本院判決之依據？

A：1、法務部法醫研究所於107年11月21日出具解剖報告書及鑑定報告書，記載死亡經過研判及鑑定結果。

2、第一審審理程序中，法院依上開鑑定報告請法醫研究所補充說明，法務部法醫研究所108年6月13日回復，在第5項綜合研判意見欄第2點記載：「本案之行凶型態較屬服用大量甲基安非他命，致甲基安非他命中毒精神喪失、瘋狂殺人之結果，若兇嫌在精神喪失狀態下，較無可能更換兇器或清潔兇器上之凶跡之行為模式」。

3、本院合議庭於審理程序中，以法務部法醫研究所上開「行凶型態較屬服用大量甲基安非他命致甲基安非他命 中毒精神喪失、瘋狂殺人之結果」等文字，及第一審委託桃園療養院鑑定結果有歧異，委託台大醫院說明「被告於行為之精神狀況」，有無因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辦識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力？或辨識能力有顯著降低之情形？

4、台大醫院鑑定總結中，記載「若貴院心證認其殺人動機全然受其精神病症之影響，而未受其人格障礙、當時與被害人之互動情形（如與母親是否有爭執）等之影響，梁員為殺人行為時，其辨識行為違法之能力至少已達顯著減低之程度，而其殺人行為若在卡西酮類物質作用最強之期間，該能力甚且可能已達欠缺之程度」。

5、本件合議庭依卷內證據，認定被告在案發前一日及當日案發前，已有自言自語，幻象及與現實析離之狀況，案發時被告於住家語無倫次的咆哮、叫駡、踹門，於警員到場破門前之對峙1個半小時期間，仍處語無倫次、行為混亂情狀，遭逮捕及至警局亦處亢奮無法對話情形，入看守所初期仍眼神渙散，無法陳述記憶案發經過，被告入看守所一週，症狀即逐漸消失，進而認定被告在案發時處於甲基安非他命及卡西酮類物質急性中毒引起的精神病症，再參酌法務部法醫研究所、台大醫院鑑定結果，為綜合判斷。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法