父親節死傷車禍護理師見義勇為施救 草屯公所課長妻兒鞠躬感謝

已故前草屯鎮公所民政課長林炯欽的妻子和長子長女，24日到草屯鎮公所向護理師許莉淇（右1）感謝，場面感人氣氛感傷。（記者陳鳳麗攝）

2020-08-24 16:14:19

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傷心父親節！草屯公所民政課長遭酒駕男撞死 與4子女天人永隔

〔記者陳鳳麗／南投報導〕父親節凌晨發生酒駕汽車與酒駕機車對撞，造成草屯公所民政課長林炯欽和草屯鎮代陳家財1死1重傷，當時下班行經的台中醫院護理師許莉淇，為失去生命徵象的林炯欽作CPR急救，雖林仍因頭部重創死女，但林的妻子和兒女十分感謝，今天利用公所頒感謝狀給許的機會，到公所向許莉淇致謝，許莉淇則頻安慰他們，場面感人，氣氛感傷。

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該起8日凌晨發生的車禍，當時草屯鎮27歲盧姓男子酒後開車，行經草屯鎮碧山路710巷口，撞到從巷口騎到碧山路上的機車，騎士鎮民代表陳家財和乘客公所民政課長林炯欽噴飛，林炯欽傷重死亡，陳家財則受重傷送醫，3人都酒測值超標。

車禍發生時剛好有部立台中醫急診護理師許莉淇，小夜班下班返家行經看到，立即下車為失去呼吸心跳的林炯欽作CPR，直到消防救護人員趕到接手，雖林炯欽最後因傷重急救無效，但許莉淇見義勇為的天使心，仍讓草屯鎮公所人員和林炯欽家屬十分感謝。

草屯鎮公所中午由鎮長簡景賢代表頒贈感謝狀給許莉淇，陪同許莉淇前來的台中醫院副院長林紹雯強調，救人是護理人員的天職，相信任何一位護理人員遇到也會這麼做。

林炯欽的妻子和長子、長女，得知公所要跟許莉淇致謝，由林炯欽的大哥陪同趕到公所，不斷地對許莉淇鞠躬致謝，並致贈紅包感謝，惟許莉淇婉謝，最後僅撕下紅包袋一角表達「收到感謝」之意。

林炯欽的長子代表家屬致詞，除感謝許莉淇外，也向當天第一時間幫忙報案的莊姓現役軍人致謝，他也沈痛地呼籲「不要再有酒駕的情事發生」。

草屯鎮長簡景賢（右）代表公所頒贈感謝狀，給見義勇為施救傷重者的護理師許莉淇（左）。（記者陳鳳麗攝）

8日凌晨見義勇為草屯公所民政課長林炯欽做CPR的護理師許莉淇，在消防救護人員到達時仍持續為傷者施救。（民眾提供）

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