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    偷抱幼犬遭狗主率人圍毆送醫不治 4人判刑8至14年

    為1隻狗引爆殺機！偷抱幼犬遭狗主率人圍毆送醫不治，4人被依殺人未遂罪判刑8至14年。（記者黃良傑攝）

    為1隻狗引爆殺機！偷抱幼犬遭狗主率人圍毆送醫不治，4人被依殺人未遂罪判刑8至14年。（記者黃良傑攝）

    2020-08-24 15:32:26

    〔記者黃良傑／高雄報導〕為1隻狗引爆殺機！蔡姓狗主不滿龔姓男子擅自將其飼養的幼犬抱走，還聲稱狗走丟無法歸還，蔡男電話興師問罪和龔起口角，怒嗆「用你這條命來賠這隻狗仔」！蔡夥同李姓、蔣姓、楊姓男子和3名少年持鐮刀等凶器砍殺龔男受傷，龔送醫又因患肝病，隔月多重器官衰竭不治，高雄地院改依殺人未遂罪，將蔡男等4人判14年至8年不等。

    少年共犯另於少家法院審理中，據調查，被告蔡男（44歲）於2019年3月在自家鴿舍工寮飼養寵物幼犬，送養後僅留1隻自己飼養，小狗卻被龔男擅自抱走，索還時對方聲稱狗已遺失，無法歸還，雙方爆發口角、衝突，蔡憤而召喚李男、蔣男、楊男及少年，將龔打成前臂至右手挫傷併皮膚組織、右膝挫傷併皮膚組織壞死、顱內出血、顱骨、顏面骨折送醫住院。

    案發後龔男在醫院向警方表示「自殘」受傷，直到病情惡化，龔才告訴母親是被人砍傷，龔母於兒子住院2週後向林園警方報案， 被害人除傷勢嚴重外，曾罹患肝硬化、全血球低下、貧血等疾病，造成自身免疫力下降，醫院為避免傷肝，用藥多所顧忌，只好持續住院治療又併發感染，近1個月後，被害人多重器官衰竭不治，警調閱路口監視畫面，追捕蔡男等6嫌到案。

    蔡男到案辯稱並未教唆殺人，也沒有要攻擊龔男的意思，傳送訊息只是「打嘴砲」，其他人辯稱只是助陣，沒有要致龔於死，少年稱只是觀看，並沒有動手毆打被害人，所有被告供詞不無避重就輕情形。

    高雄地院合議庭勘驗兇嫌手機內對話紀錄，以及監視器影像毆砍行為，認定蔡男等人可預見多人鬥毆時，會相互感染、助勢，極易失控使被害人生命危險，認定4嫌具有殺人犯意。

    不過，複驗結果認定，死者若無既往疾病存在，一般青壯年人在後續治療後，應可痊癒出院，因此，原本殺人罪嫌逆轉為殺人未遂，全案仍可上訴。

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