台美合作破瀕危2700萬魚鰾走私 FBI探員罕見現身致謝

FBI駐台灣聯絡官Nicolas G Garcia感謝台美合作破獲瀕危「加利福尼亞灣石首魚」魚鰾走私案。（記者姚岳宏攝）

2020-08-24 15:13:14

〔記者姚岳宏／台北報導〕有台灣業者將具壯陽、抗老等效果的瀕危「加利福尼亞灣石首魚」魚鰾，由墨西哥、美國等地，透過國際快遞空運來台，再經過船運「小三通」接駁至中國廣東，謀取暴利，美國FBI聯邦調查局通報我刑事局，台美合作聯手破獲此走私管道，破獲90萬元美金、折合新台幣2700萬元的瀕危乾魚鰾，FBI今特別派出駐台聯絡官到場公開表達感謝與肯定。

「加利福尼亞灣石首魚」，又名「加州犬型黃花魚」、「麥氏托頭石首魚」，因生長緩慢、商業化捕捉，導致群落數量銳減，列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的高度瀕危物種，台灣海洋委員會海洋保育署亦公告為瀕臨絕種野生動物。

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據悉，此魚鰾曬乾後，即俗稱「黃花膠」，其獨特之處在於魚鰾前端有辮子，是高價商品，價格更勝毒品古柯鹼。根據美方報告，2019年5月中國海關查扣565枚「黃花膠」、重達167公斤，售價可達美金765萬元。

刑事局獲報後，會同財政部關務署台北關多次於邊境攔阻、查扣143枚「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾，並由北檢指揮，兵分多路在新北市板橋、新莊、永和等地區查獲30歲姚姓男子到案，查扣成功闖關的18枚漏網之魚，共計查扣161枚、重逾19公斤之「黃花膠」，經台美兩地實驗室進行檢驗，確為瀕臨絕種之「加利福尼亞灣石首魚」魚鰾，若依2019年5月售價估算可達美金90萬元。

警方說，因坊間盛傳「加利福尼亞灣石首魚」極富營養和藥用價值，具有壯陽、抗衰、防癌等神奇效果而在墨西哥遭非法捕撈、走私，近年來更在中國廣東、香港多次遭查獲。刑事局呼籲，勿聽信坊間偏方，食用來源不明商品應審慎評估，除延誤本身病情，更危害野生動物生長，若進一步謀求暴利淪為共犯而觸法，更得不償失。

刑事局警方搜出高價瀕危「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局警方搜出高價瀕危「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局警方搜出高價瀕危「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局警方破獲走私高價瀕危「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾。（記者姚岳宏翻攝）

FBI駐台灣聯絡官Nicolas G Garcia感謝台美合作破獲瀕危「加利福尼亞灣石首魚」魚鰾走私案。（記者姚岳宏攝）

刑事局警方搜出高價瀕危「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾。（記者姚岳宏翻攝）

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