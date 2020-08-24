台61線橋底突有石塊崩落 車輛行經險遭砸中

台61線北上24處竹圍往大園方向橋下，22日上午11點多橋底水泥塊突然崩落，差點砸中行經的一輛自小客車，所幸車輛及時發現停下，路面只見石塊四散。（擷取自臉書爆料公社）

2020-08-24 12:25:22

［記者鄭淑婷／桃園報導］台61線南下24公里處竹圍往大園方向橋下，22日上午11點多橋底水泥塊突然崩落，差點砸中行經的一輛自小客車，所幸車輛及時發現停下，路面只見石塊四散，驚險過程全被行車紀錄器拍下，有網友批評「豆腐渣工程」；交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段表示，該路段因靠近海邊、距離僅約2到300公尺，因鹽害嚴重造成鋼筋鏽蝕膨脹，進而造成混凝土撐開崩落，事發後已緊急派員封閉路段及交通管制初步處理，但橋梁結構安全沒有問題。

事發路段的台61線橋底，已有多處出現鋼筋裸露情形，顯見石塊崩落已非第一次，南、北雙向橋下均有類似情況，由於橋下可行汽車、機慢車，落石不管砸到人或車都相當危險；網友將行車紀錄PO網表示，沿路往橋底看都有落石掉落痕跡，有經過這路段的民眾多注意，網友紛紛留言「再快一點就到你了，還好閃過」、「豆腐渣工程」，並質疑是否是年久失修導致。

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中壢工務段表示，台61線陸上高架24到25公里處，距離海邊僅有2、300公尺，長期受到海風吹拂，鹽分從隙縫侵入，造成鋼筋鏽蝕膨脹、混凝土撐開，尤其24.2到24.3公里處最為嚴重，再往南走因距離海邊較遠，就沒有此問題，事發後已緊急派員封閉路段及交通管制，混凝土鬆落處都先行刮除，短期內應不會再出現掉落。

中壢工務段表示，混凝土鬆落僅在表面2、3公分，不會影響橋體結構安全，去年已發現有類似狀況，即委託專業顧問公司設計，為解決海風侵蝕問題，設計時間較長，預計9月發包、11月初施工補強，補強工法會多一層防鏽層。

事發路段的台61線橋底，已有多處出現鋼筋裸露情形，顯見石塊崩落已非第一次，南、北雙向橋下均有類似情況，由於橋下可行汽車、機慢車，落石不管砸到人或車都相當危險。（記者鄭淑婷攝）

事發路段的台61線橋底，已有多處出現鋼筋裸露情形，顯見石塊崩落已非第一次，南、北雙向橋下均有類似情況，由於橋下可行汽車、機慢車，落石不管砸到人或車都相當危險。（記者鄭淑婷攝）

事發路段的台61線橋底，已有多處出現鋼筋裸露情形，顯見石塊崩落已非第一次，南、北雙向橋下均有類似情況，由於橋下可行汽車、機慢車，落石不管砸到人或車都相當危險。（記者鄭淑婷攝）

事發路段的台61線橋底，已有多處出現鋼筋裸露情，南、北雙向橋下均有類似情況。（記者鄭淑婷翻攝）

事發路段的台61線橋底，已有多處出現鋼筋裸露情，南、北雙向橋下均有類似情況。（記者鄭淑婷翻攝）

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