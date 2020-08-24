日月潭山區驚魂！迷路產業道路、後輪懸空邊坡懸崖…

南投警方協助遊客將左後輪懸空在懸崖上的車子移回路面脱險情形。（集集分局提供）

2020-08-24 11:44:11

〔記者謝介裕／南投報導〕又見汽車衛星導航出包﹗

來自新北市的許姓女子，前幾天與３名友人共乘１部自轎車前來南投縣日月潭遊玩後，依汽車衛星導航指引打算沿台２１線上國道返家，怎料，路竟愈走愈狹小，驚覺不對勁打算迴轉時，還不慎造成車子左後輪懸空於邊坡懸崖上，導致受困在魚池鄉大雁村澀水社區產業道路進退兩難、動彈不得，趕忙報警求援，最後在員警協助下，才如願脫困結束這場驚魂記。

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據警方透露，案發當天，許姓女子一行４人在日月潭澀水社區遊玩、吃過午餐後，便開車踏上回家之路，當時還艷陽高照，怎料，隨著汽車衛星導航前進來到狹小的產業道路時，天氣突然驟變下起大雨，使得她們４人更慌張，也才使得車子在迴讓時險些因左後輪懸空而墜崖，４人也被嚇到趕緊下車並打電話向警方求救。

南投縣警察局集集分局魚池分駐所值班員警許誌淋及李士宏２人接獲通報後，火速驅車前往，抵達現場時，發現該車因左後車輪懸空無法行駛，且該路十分狹窄，連拖吊車也無法駛入，此時員警靈機一動，運用過往經驗，先以千斤頂穩固車身，隨後眾人再齊心協力透過「槓桿原理」，將車子慢慢的、小心翼翼地移回路面，也才如願脫困。

警方說，許姓等４位民眾，平安下山後，對於警方及時的援助，也再三表達謝意，但許誌淋及李士宏則謙稱，只是善盡為民服務的職責罷了，也為「警察是人民的保母」，作了最佳的註解﹗

南投縣警察局集集分局魚池分駐所員警李士宏（左1）及許誌淋（左2），協助民眾脱困後一起合照情形。（集集分局提供）

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