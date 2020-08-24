男警參加「穆川申」雜交趴 新北市刑大介入調查

攝影師穆川申（前）。（資料照）

2020-08-24 11:31:10

〔記者錢利忠／台北報導〕網上化名「松山西口前」、「穆川申」的38歲情色攝影師蔡哲凱，日前在Twitter發文透露，有1名在新北市警察局服務的「女警」向他買情趣用品，還PO出打馬賽克的警員服務證證明所言不虛，引來警方上門調查，最後卻發現該張打馬賽克的員警服務證，竟是新北市警局某男警所有，全案已由警方介入調查中；至於蔡男則因上傳「每日陰唇」不雅照，今被依散布猥褻物罪起訴。

檢警調查，蔡男被查獲持有的舊式警員服務證，並非是女警的服務證，該服務證的主人是任職於新北市警局某分局、警階1線3星的男警員，由於蔡男在警員服務證上打上馬賽克，並在網路上謊稱是女警向他買情趣用品，外界才信以為真。

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蔡男庭訊時供稱，大約2年多前，有1名男警員曾報名參加他舉辦的「6女戰7男」等群交派對，並將警員服務證交給他，但他已忘記該名男警究竟有沒有「真槍實彈」下場。

檢警比對蔡男的手機及相關電磁及通聯紀錄，發現服務證上的那名男警確曾與蔡男有過通聯，但查無該名男警參與群交派對的照片、影片或其它相關事證，因此沒將該名男警列為被告；至於該名男警私自參加群交派對，有無違反相關行政規定？現由新北市刑大調查釐清中。

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