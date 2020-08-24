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    專竊國瑞、馬自達、本田等廠牌 警破竊車解體集團

    以陳姓男子為首的竊車解體集團，專偷國瑞、馬自達、本田等廠牌2、3年內自小客車，得手60多輛，獲利約5千萬元，台南警方整合各縣市警力20日破獲。（記者王涵平翻攝）

    以陳姓男子為首的竊車解體集團，專偷國瑞、馬自達、本田等廠牌2、3年內自小客車，得手60多輛，獲利約5千萬元，台南警方整合各縣市警力20日破獲。（記者王涵平翻攝）

    2020-08-24 10:59:43

    〔記者王涵平／台南報導〕以陳姓男子為首的竊車解體集團，專偷國瑞、馬自達、本田等廠牌2、3年內自小客車，得手60多輛，獲利約5千萬元，台南警方整合各縣市警力20日破獲，訊後依組織犯罪防制條例、竊盜罪嫌送辦。

    警方表示，陳姓男子聲押獲准，其餘共犯分別交保侯傳，持續擴大偵辦追緝其他在逃共犯和贓物。

    調查發現，南市自去年起發現有一專門竊取國瑞、馬自達、本田等廠牌自小客車之竊車集團，在台南、高雄、嘉義、雲林、彰化等地流竄。

    成員使用作案車輛均懸掛偽造車牌，竊得失竊車輛後，將失竊車輛開至偏遠地方丟棄車牌，改懸掛偽造車牌，逃逸路線均尋找無路口監視器小路行走，分工細膩，做案過程中會設立多處斷點，規避警方人員查緝。

    成員將失竊車交由拆解贓車人員，拆解完畢後再將各零件以貨車裝載運至轉運地點，再將失竊車輛拆解的汽車零件販售至中、北部地區汽車修配廠。

    南市刑事警察大隊與各縣市警方成立專案小組，分析近年失竊車輛作案手法，運用大數據資料情資整合後，派員24小時埋伏監控，20日執行搜索，逮獲陳姓男子等8人，查扣作案車9輛、偽造車牌4組、贓款9萬元，並起獲失竊自小客車引擎9顆、己拆解車體3部、已拆解汽車零件1批、行竊及拆解工具1批。

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