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    首頁　>　社會

    開雙B擁百萬現金 幫派份子組詐騙集團

    許、黃姓主嫌駕駛雙Ｂ名車代步（記者吳昇儒翻攝）

    許、黃姓主嫌駕駛雙Ｂ名車代步（記者吳昇儒翻攝）

    2020-08-24 10:44:17

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕20多歲許姓男子對外自稱是竹聯幫組長，找來多名友人組成詐騙集團，專挑持有靈骨塔的被害人下手，佯稱要高價收購塔位，卻巧立名目以手續費、稅金對被害人吸金，許多被害人被騙到連住的地方都沒了。基隆地檢署及警局聯手，逮捕25名犯嫌，並查扣房產、雙B轎車及580萬現金，詢後依違反組織犯罪防制條例等罪，移送法辦。

    檢警調查，許男等人已非第一次犯案，先前已用同樣手法，欺騙數十名被害人，已被地檢署起訴，但卻不思悔改，繼續行騙。

    許男與黃男等人得知有許多靈骨塔持有人想要脫手手邊的塔位，變佯裝成業務員與被害人接洽，佯稱公司想要大批收購靈骨塔，可以加價跟被害人購買，但當中會產生手續費及相關稅金，要求被害人先知出收購價5到10％不等的稅金以及手續費，若被害人無錢支付，許男等人還會「好意」介紹金主給被害人認識，已抵押房產的方式，向金主借款，但等許、黃等人取得現金後，就失去聯繫，根本無意收購靈骨塔。

    基隆地檢署主任檢察官陳彥章蒐集相關事證，花費無數個休假日勾稽比對出犯嫌詐騙脈絡，指揮基隆市警察局科技偵查隊等單位，持續偵辦，得知許男等人又另起爐灶，立刻派員前往蒐證19日起兵分多路，將25名犯嫌逮捕到案，並向法院聲請裁定扣押房產，保障被害人的權益。

    警方追查時發現，犯嫌出入均用BMW名車代步，屋內還放有整綑未拆的580萬元現金。

    基隆地檢署於21日向法院聲請羈押黃姓主嫌等5名犯嫌獲准，其餘犯嫌則已2到20萬元不等金額交保。

    基隆地檢署將也持續追查被害人的資金流向，積極查扣犯罪所得，同時也呼籲遭慶成、全盛公司詐騙的民眾，勇於出面協助偵辦，主動與地檢署或基隆市警局聯繫。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣相關證物（記者吳昇儒翻攝）

    警方查扣相關證物（記者吳昇儒翻攝）

    警方查扣580萬現金與相關證物（記者吳昇儒攝）

    警方查扣580萬現金與相關證物（記者吳昇儒攝）

    警方在犯嫌屋內起出580萬元現金（記者吳昇儒翻攝）

    警方在犯嫌屋內起出580萬元現金（記者吳昇儒翻攝）

    警方將黃姓主嫌等人移送法辦（記者吳昇儒翻攝）

    警方將黃姓主嫌等人移送法辦（記者吳昇儒翻攝）

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