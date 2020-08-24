潤寅案外案》前調查官涉收500萬「吃案」檢起訴求重判

潤寅詐貸案爆案外案，前調查官郭詩晃（圖）涉收500萬「吃案」。（資料照）

2020-08-24 10:23:13

〔記者陳慰慈／台北報導〕檢調偵辦潤寅詐貸案，意外查出調查局台北市調處已退休的調查專員郭詩晃（在押），任內時被指派偵辦潤寅案，卻涉嫌收賄500萬元「吃案」，還要求助其升職，台北地檢署今依涉犯貪污治罪條例等罪起訴郭男及潤寅負責人王音之，擔任白手套的有富集團董事長洪村騫、開發部經理李世仁因認罪獲緩起訴，分別得上繳國庫6000萬元、120萬元，並各接受12、16小時法治教育，郭下午將移審法院，決定續押與否。

2009年間，有富集團有意在郭母住處進行都更，郭男因此結識洪、李男，而洪男同時是潤寅集團金主，借款潤寅每月收取高額借款利息；2016年8月間，調查局接獲舉報後，將潤寅案交由郭男承辦，王音之擔心詐貸犯行曝光，透過洪男聯絡郭男協調，希望能自此案全身而退，洪考量若潤寅集團被偵辦，王恐無法支付利息，借款債權恐也不獲清償，同意協助王女。

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2017年3月間，洪男指示李男安排跟郭男見面，隔月，洪男將500萬元現金裝在水果盒內，親赴郭男家交給郭，郭除當場收下500萬元賄金，還加碼向洪提出助其升等的要求，去年1月，郭男先傳訊李男表示「案件將調查終結」；5天後，郭將潤寅案卷證以查無不法理由「列參」，不予查辦，李得知隨後再傳訊王女：「王董：您的案件已經簽送出結案」等語。王女為感謝郭男協助包庇，去年3月郭母過世後，還透過洪交付有違正常社交的高額奠儀10萬1千元給郭。

而洪男雖履約聯絡調查局高層，關切郭的升等，但郭因在局內風評不佳，最後未獲升等，並於今年1月退休。

庭訊時，郭男否認犯行，辯稱是被洪栽贓，檢方痛批他身為調查官，理應廉潔自持，卻因一時貪念圖謀金錢與升官利益，欺上瞞下中飽私囊，出賣自己的工作及持辦案件，致使潤寅繼續詐貸違害社會金融秩序，破壞人民對調查局的信賴，建請法院從重量刑。

王音之則認罪並轉污點證人，檢方建請依證人保護法予以減輕或免除其刑；洪、李男也均對犯行坦言不諱，並表示願盡力從事公益、支付高額公益金，因此獲緩起訴。（11:45更新）

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