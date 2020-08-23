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    首頁　>　社會

    鬼月跳水秘境苦花潭 私校籃球MVP溺斃

    李姓死者為台中市某私立大學的籃球隊員，去年才獲得新生盃MVP，今卻不幸戲水溺斃。（記者鄭名翔翻攝）

    李姓死者為台中市某私立大學的籃球隊員，去年才獲得新生盃MVP，今卻不幸戲水溺斃。（記者鄭名翔翻攝）

    2020-08-23 18:36:20

    〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣今年爆紅秘境苦花潭，今中午傳出溺水憾事，李姓死者為台中市某私立大學的籃球隊員，去年才獲得新生盃MVP，體能出眾、球技高超，為隊上重點栽培球員，但今日卻因在苦花潭跳水後溺斃；苗栗縣消防局提醒，苦花潭為禁止戲水區，籲遊客切勿以身犯險。

    身高176公分的李男，為校隊重點栽培控球後衛，經常笑容滿面，因嚮往苦花潭美景及跳水快感，今早偕女友等一行4人，從彰化縣和美鎮前來南庄戲水，李男從高約10米的高處縱身躍下，入水後突用力掙扎，隨即不見蹤影，友人急尋不著急忙報案。

    苗縣府消防局中午獲報，緊急搜救約1小時，在岸邊發現無生命跡線的李男，由於苦花潭入口距離連外道路約30分鐘路程，加上地處偏僻的南庄鹿場部落山區，送抵頭份市為恭醫院約耗1小時，再經搶救仍回天乏術。

    部落居民嘆，苦花潭景致秀麗，但潭水內深淺不一，最深可達3公尺以上，10多年前就曾發生2名大學生戲水溺斃，但因地處偏遠，過去鮮少外人來訪，然今年因有網紅前來探訪拍攝美照後爆紅，入夏後遊客暴增，衍生垃圾亂丟、破壞環境、文化衝突等問題，如今才剛進入鬼月，又再傳出人命。

    苗栗縣政府消防局指出，苦花潭位置偏遠，且為無人看管水域，入口處早已設置禁制溯溪、戲水的公告，但許多遊客仍視若無睹闖入，一旦發生意外，不僅難以求援，尤其送醫路途迢迢，呼籲遊客切勿以身犯險。

    苗縣府消防局中午獲報，緊急搜救約1小時，在岸邊發現無生命跡線的李男，救上岸送醫後仍回天乏術。（記者鄭名翔翻攝）

    苗縣府消防局中午獲報，緊急搜救約1小時，在岸邊發現無生命跡線的李男，救上岸送醫後仍回天乏術。（記者鄭名翔翻攝）

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