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    蝦皮集單APP佣金好賺？ 10餘人被詐逾百萬

    詐騙集團宣稱下載「蝦皮集單」APP，可兼差賺錢。（記者姚岳宏翻攝）

    詐騙集團宣稱下載「蝦皮集單」APP，可兼差賺錢。（記者姚岳宏翻攝）

    2020-08-23 16:35:53

    〔記者姚岳宏／台北報導〕蝦皮集單賺取佣金很好賺？近來出現詐騙集團透過臉書社團、宣稱下載「蝦皮集單」APP，成為搶單會員即可賺大筆佣金，甚至升級到「鑽石級會員」能獲取翻倍酬勞，吸引許多民眾加入會員並儲值投資，最後卻血本無歸，警方統計，1個月內有10多人報案受騙，財損超過百萬元。

    刑事警察局165反詐騙諮詢專線表示，南台灣30歲許姓男子今年3月藉由女網友介紹安裝「蝦皮集單」App軟體（目前已關閉），成為此程式的搶單會員，他透過儲值方式逐步升級至鑽石級會員，白銀會員可獲利0.5%、黃金會員獲利0.7%、鉑金會員獲利0.8%、鑽石會員獲利0.9%，以為可輕鬆賺取佣金。

    許男看著帳目上數字一再升值，某天突驚覺「蝦皮集單」APP無預警不能使用，才發現自己受騙，財損70餘萬元。

    另北台灣1名32歲陳姓女子也是在臉書得知「蝦皮集單」賺取佣金訊息，並加入歹徒提供LINE帳號，聲稱如須達到黃金會員等級，最低儲值金需55000元，每張單可收益1500元至2000元，最後陳女欲提領佣金時，卻遭假客服人員稱國稅局要求須扣除10%稅才可提領，始驚覺遭詐，共損失35餘萬元。

    刑事局呼籲，切勿輕信來源不明投資及求職管道，並慎選合法投資管道，投資一定有風險，更不會有穩賺不賠、保證獲利的投資，千萬不要拿自己的荷包做試驗，有任何疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。

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