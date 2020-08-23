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    首頁　>　社會

    男子誆與鎮長很熟募普度供桌打對折 田中鎮公所：別受騙

    田中鎮百年媽祖廟乾德宮每年在中元節舉行普度儀式，近日廟方開放民眾認養供桌，每桌1300元。圖為去年普度盛況。（陳道君提供）

    田中鎮百年媽祖廟乾德宮每年在中元節舉行普度儀式，近日廟方開放民眾認養供桌，每桌1300元。圖為去年普度盛況。（陳道君提供）

    2020-08-23 15:58:46

    ［記者陳冠備／彰化報導］農曆7月到來各大廟宇舉行中元普度，彰化縣田中鎮近日有一男子對外宣稱，田中鎮長洪麗娜跟秘書陳道君正在招攬媽祖廟普度供桌，他跟2人很熟，透過他辦理可以「對折」優惠等語，引起眾人質疑。對此陳道君表示，田中鎮公所並無招攬任何廟宇普度供桌業務，也不會以鎮長名義募供品，請民眾不要受騙。

    田中鎮百年媽祖廟乾德宮每年在中元節舉行普度儀式，祈求地方安寧，因節日將屆，廟方開放民眾認養供桌，每桌1300元，約500桌，目前已認桌半數以上，但近日有名年紀6旬男子逢人就問，要不要認養供桌，還誆稱他跟鎮長很好，在幫她做事等，透過他可以享有「對折」優惠等，有民眾在匯款前致電公所求證，秘書陳道君驚覺個人及鎮長名義遭盜用，緊急貼文「田中人大小事」等臉書社團澄清，引起議論。

    陳道君說，田中鎮公所從以前到現在都沒有承辦乾德宮普度業務，更不會以鎮長名義或秘書名義來招攬供桌，也沒授權任何人執行，初步了解未有民眾付錢給該男子，已請當地里長前往告誡勿再犯，否則報警，他也提醒民眾，若有任何疑問，先致電公所了解，避免遭詐騙。

    洪麗娜表示，目前乾德宫主導權尚在訴訟，她不可能介入乾德宮廟務，澄清絕無授權他人募供桌此事，希望不要有人受騙。

    乾德宮主委蔡明煌說，乾德宮舉辦中元普度，一桌供品收1300元，民眾有意參加普度，可直接向乾德宮登記即可，他也說乾德宮目前尚未對外募桌，如果有人冒用鎮長或公所秘書名義招募供桌，建議洪鎮長可以報警查辦，勿讓人在外招搖撞騙。

    有男子假借田中鎮長洪麗娜與秘書陳道君名義招募普度供桌，陳道君在臉書「田中人大小事」等社團澄清絕無此事。（翻攝臉書田中人大小事）

    有男子假借田中鎮長洪麗娜與秘書陳道君名義招募普度供桌，陳道君在臉書「田中人大小事」等社團澄清絕無此事。（翻攝臉書田中人大小事）

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