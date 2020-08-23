用廣告「投資賺錢術」釣魚 科工程師上鉤遭詐百萬

2名車手同夥遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2020-08-23 13:11:35

〔記者徐聖倫／新北報導〕46歲陳姓男子長期缺錢因而走歪路應徵詐騙集團，提供人頭戶供詐騙集團使用，詐騙集團運用話術讓1名積蓄百萬的工程師以為自己在做投資，將錢全部匯往陳男戶頭，陳男在同夥監控下前往新北市板橋某銀行領現，由於金額過大行員暗中通知警方，這才將陳男等人逮捕。

警方表示，這些錢本屬1名在新竹科學園區工作的工程師，詐騙集團利用臉書廣告標榜「投資賺錢術」引工程師入甕，起初5萬、10萬的小額投資均有獲利，讓其嘗到甜頭後，沒想到他還真的將百萬積蓄全部匯出，所幸警方及時攔下這筆錢，才沒讓詐騙集團得逞。

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據了解，前日下午陳男在詐騙集團另2名成員陪同下來到板橋區某銀行領取現款百餘萬，行員見3人一同領錢，金額又這麼大覺得有異，便問另2人「你們也是來領錢的嗎？」2名車手不耐煩回「陪朋友來不行嗎？」行員見狀趕緊暗中通知警方。

警方及時趕抵，陳男等3人都還在場，並主動上前盤查，2名車手慌了手腳，只能承認犯罪，陳男也承認自己缺錢所以充當人頭戶。警方調閱監視器，發現陳男在銀行大廳等候領錢時，2名車手還與他交頭接耳傳授教戰守則，坐實了3人犯罪事實。

警方將陳男等3人帶回問訊，最終依加重詐欺罪、違反洗錢防治法等罪嫌從重辦理，另警方也持續針對詐騙集團上游進行溯源，勢必要將詐騙集團連根拔起。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

陳男在銀行等候領錢被監視器拍下。（記者徐聖倫翻攝）

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