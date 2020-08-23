前製作人張富侵吞合夥人800萬 潛逃3年想出國被法官打槍

張富聲請解除境管，被法官駁回。（資料照）

2020-08-23 10:44:36

〔記者錢利忠／台北報導〕經典綜藝節目「龍兄虎弟」的製作人張富，2010年成立紅海經紀公司，找了4名股東各投資200萬元、合計800萬元，不料投資款項全被張富侵吞，氣得股東對張富提告詐欺等罪；屢未到庭的張富曾2度被通緝，直到今年3月才到案而被限制出境；張富為求出國洽公聲請解除境管，但台北地院考量他曾逃匿躲避庭訊，駁回他的聲請。

檢方調查，2010年間，張富與4名股東合夥，共投資1650萬元成立紅海公司，後來股東查帳時，發現公司帳務雜亂，4名股東投資的800萬元全被張富侵吞，因而對張富提告詐欺及違反公司法等罪。

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事後帳目不清，股東告他背信、詐欺罪，北檢今年2月23日傳喚張富，訊後諭令10萬元交保，張富花了6小時籌不到錢，檢方以覓保無著為由向北院聲請羈押。

2016年2月，台北地檢署傳訊張富到庭，訊後諭令他10萬元交保，但張富卻覓保無著而被聲押，法官召開羈押庭後，認為張富有高度潛逃的可能，一度加重裁定150萬元交保，最終張富仍籌不出保金，這才被改裁定限制住居請回，之後他屢傳未到庭，一逃就是3年，直到今年3月才落網。

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