為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    前製作人張富侵吞合夥人800萬 潛逃3年想出國被法官打槍

    張富聲請解除境管，被法官駁回。（資料照）

    張富聲請解除境管，被法官駁回。（資料照）

    2020-08-23 10:44:36

    〔記者錢利忠／台北報導〕經典綜藝節目「龍兄虎弟」的製作人張富，2010年成立紅海經紀公司，找了4名股東各投資200萬元、合計800萬元，不料投資款項全被張富侵吞，氣得股東對張富提告詐欺等罪；屢未到庭的張富曾2度被通緝，直到今年3月才到案而被限制出境；張富為求出國洽公聲請解除境管，但台北地院考量他曾逃匿躲避庭訊，駁回他的聲請。

    檢方調查，2010年間，張富與4名股東合夥，共投資1650萬元成立紅海公司，後來股東查帳時，發現公司帳務雜亂，4名股東投資的800萬元全被張富侵吞，因而對張富提告詐欺及違反公司法等罪。

    事後帳目不清，股東告他背信、詐欺罪，北檢今年2月23日傳喚張富，訊後諭令10萬元交保，張富花了6小時籌不到錢，檢方以覓保無著為由向北院聲請羈押。

    2016年2月，台北地檢署傳訊張富到庭，訊後諭令他10萬元交保，但張富卻覓保無著而被聲押，法官召開羈押庭後，認為張富有高度潛逃的可能，一度加重裁定150萬元交保，最終張富仍籌不出保金，這才被改裁定限制住居請回，之後他屢傳未到庭，一逃就是3年，直到今年3月才落網。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳美鳳開示羅志祥看哭了 昔4段苦戀葬送25年青春
    2020-04-29 20:58

    陳美鳳開示羅志祥看哭了 昔4段苦戀葬送25年青春
    誆中國拍片詐2000萬 製作人張富官司又添一條
    2017-06-16 20:14

    誆中國拍片詐2000萬 製作人張富官司又添一條
    奇美家電奪最佳信譽雙金獎

    奇美家電奪最佳信譽雙金獎
    張富又跑路了！ 將再次被通緝
    2017-01-16 15:00

    張富又跑路了！ 將再次被通緝
    張富欠800萬又請病假 法院將拘提到案
    2016-12-22 11:26

    張富欠800萬又請病假 法院將拘提到案
    2022輕軌利多浮現安坑地王喜迎漲幅

    2022輕軌利多浮現安坑地王喜迎漲幅
    欠債800萬 張富稱願先還20萬
    2016-11-15 06:00

    欠債800萬 張富稱願先還20萬
    社會今日熱門
    2020-08-23 08:00

    竹縣消防車穿「反光衣」！即日起換新裝增能見度

    2020-08-23 08:45

    39歲男子疑開瓦斯引發氣爆 全身40％二度燒傷

    2020-08-23 09:04

    長照中心圖悶死妻受阻潑酸傷4人 莽夫吞強酸重傷不治

    2020-08-23 09:54

    世貿台北國際佛事展傳竊案 賊3分鐘得手百萬沉香

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播