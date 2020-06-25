知名動物救援團體 驚傳男園長性騷擾女員工遭起訴

劉姓園長涉嫌「強制猥褻」女員工，遭台中地檢署起訴。（被害人提供）

2020-06-25 00:49:50

〔記者歐素美／台中報導〕知名的流浪動物救援團體「台灣同伴動物扶助協會」，驚傳劉姓園長涉嫌對女員工性騷擾，致被害人身心受創而提告，台中地檢署已依「強制猥褻罪」起訴劉男。

「台灣同伴動物扶助協會」是由林姓復健科醫師及劉姓丈夫共同經營，協會對外募資以照顧傷殘的毛小孩，員工都稱林姓醫師為「寶媽」、劉男是「園長」。

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被害女子指控，其因熱愛動物，2018年至台灣同伴動物扶助協會「犬山居」工作，劉男不僅私傳簡訊表示「想你」，並常藉機騷擾或碰觸其身體。2019年7月16日，她獨自在犬山居物資中心影印文件 ，劉男竟強行親吻其臉部、額頭，甚至將舌頭伸進其嘴吧，並摟抱及觸摸胸部及腰部，她將劉男推開，劉男仍不罷手，後因聽到有訪客聲音才作罷。

被害女子因受劉男騷擾，身心飽受壓力，到醫院身心科就診，需靠安眠藥才能入眠，父親獲知女兒受害，認為劉男假愛護動物之名卻性騷擾女員工，為免其他女員工再受害，該女於去年8月辭職，並一狀告進地檢署。

劉男否認性騷 並強調是個人行為

曾在「犬山居」工作3年的另一名女員工，也指稱劉男疑為「累犯」，常藉故幫女員工按摩捏肩等，觸碰女員工，女員工只好見他就閃，但「寶媽」卻認為是女員工行為不檢、勾引她老公，讓員工無奈。

針對被害人指控，劉男否認性騷擾，並強調一切是其個人行為，與協會無關；「寶媽」則面對記者查證時態度強硬，揚言提告。

台中地檢署檢察官認為，劉男雖供稱因喜歡被害人才會控制不住，並未將舌頭伸進被害人口中，可能是抱被害人時不小心碰觸到被害人胸部，但相關人證及事證歷歷，依「強制猥褻」罪嫌起訴劉男。

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