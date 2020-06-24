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6/24 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落南投縣

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2020-06-24 22:14:50

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（24日）開獎的第109000151期今彩539，頭獎開出1注，由南投縣南投市光輝里虎山路6號1樓的「益富彩券行」開出，可得獎金800萬元；第109000151期雙贏彩，頭獎摃龜。

第109000151期雙贏彩中獎號碼為「03、05、06、08、09、10、12、15、18、20、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共196注中獎，每注可得500元；肆獎共2129注中獎，每注可得100元。

第109000151期今彩539中獎號碼為「01、11、14、15、30」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共228注中獎，每注可得2萬元；參獎共7922注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2657注中獎，每注可得50元。

第109000151期39樂合彩中獎號碼為「01、11、14、15、30」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共435注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3303注中獎，每注可得1125元。

第109000151期3星彩中獎號碼為「956」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000151期4星彩中獎號碼為「7172」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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